Переселенцы из Мариуполя получили в Черновцах более 2,5 тысяч гуманитарных наборов от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал для мариупольцев, которые с началом войны переехали в Черновцы, более 2,5 тысяч гуманитарных наборов. Речь идет как о средствах гигиены, так и о продовольственной помощи.

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Выдача гуманитарной поддержки от Фонда в течение нескольких месяцев проходила в сотрудничестве с местными центром "Я - Мариуполь", куда мариупольцы системно обращались за помощью.

В состав продовольственных пакетов вошли продукты первой необходимости с длительным сроком хранения. Гигиенические наборы содержали базовые и необходимые вещи: от зубных щеток до стирального порошка, гелей и мыла.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.