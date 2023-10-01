Переселенцы из Марьинской общины получили помощь от Фонда Рината Ахметова на Днепропетровщине

Для вынужденных переселенцев из Марьинского общества, которые сейчас живут в Днепропетровской области, продолжается выдача продовольственной помощи от Фонда Рината Ахметова.

Выдачи развернулись в гуманитарном хабе для переселенцев из общины в Павлограде. Фонд направил в хаб около 2 тысяч продуктовых наборов.

В составе каждого набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло, паштет и печенье. Это существенная поддержка для людей, вынужденных искать более безопасное место для жизни.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".