Переселенцы из Луганской области в Харькове получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Харькове началась выдача продовольственной помощи для вынужденных переселенцев из Луганской области. Люди могут получить ее в гуманитарном хабе Попаснянской военно-гражданской администрации. До этого хаба Фонд Рината Ахметова отправил 4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

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В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это необходимая помощь, которую люди ждут.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.