Переселенцы из Луганщины в Новомосковске получили гумпомощь помощь от Фонда Рината Ахметова

В Новомосковске идет выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. В местном гуманитарном хабе Попаснянской территориальногй общины их могут получить переселенцы из Луганщины, которые обращаются за помощью к этому хабу.

Фонд Рината Ахметова направил сюда 4 тысячи наборов с продуктами длительного хранения.

В каждом наборе – продукты первой необходимости. Это сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".