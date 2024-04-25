Переселенцам в Запорожье выдали продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

Запорожье – это прифронтовый город, приютивший многих переселенцев из горячих точек страны и области. В "Зеленый центр "Метинвест" Запорожья" Фонд Рината Ахметова передал наборы с необходимыми пищевыми продуктами для внутренне перемещенных лиц. Выдача продовольственной помощи уже началась.

С начала года люди в "Зеленом центре" получили около 2 тысяч продуктовых наборов, а с начала полномасштабной войны – более 52 тысяч.

В каждом наборе – продукты первой необходимости. А именно: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда.