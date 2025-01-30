Переселенцам в Каменском передали тысячу проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Бригады мобильной выдачи направляются к Каменскому на Днепропетровщине. На борту автомобилей – продовольственная помощь от Фонда Рината Ахметова. Тысяча продуктовых наборов предназначена для гуманитарного хаба "Селидово UA".

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Помощь могут получить ВПЛ из общины, зарегистрированных в хабе.

Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.