Переселенцам из Сартанской громады привезли гумпомощь от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал около 2 тысяч продуктовых наборов для переселенцев из Сартанской общины. Сейчас люди, которые проживают в Черновицкой области и Днепре, получают наборы в стационарных пунктах помощи.

Видео дня

Для людей, которых война заставила оставить все, наборы продуктов являются важной поддержкой. В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".