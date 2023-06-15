Дивлюся, як громадськість та політики витрачають зараз купу часу на перейменування вулиць, площ, провулків у Києві. Витрачається багато енергії та ресурсів.

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Пропоную комплексне і швидке рішення (не претендує на оптимальність, але все ж таки):

Скласти список всіх доцільних відмін назв у зв’язку з декомунізацією, десовєтізацією та дерашизацією. Вулиці, на які врешті-решт прийшла історична справедливість тимчасово (а може й постійно) пронумерувати (така практика є в багатьох країнах). Скажімо, 7-а Лівобережна не так вже й погано звучить. Повернутися до питання нових назв з ретельним розглядом в кожному окремому випадку після війни.

Скільки імен справжніх Героїв ми ще взнаємо. І вони будуть мати набагато більше прав залишитися закарбованими в пам’яті людей та в назвах, аніж ті, навколо яких точаться зараз такі гарячі дискусії.