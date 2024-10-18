Переход на зимнее время: нужно ли переводить часы на смартфонах и компьютерах

Уже совсем скоро, в воскресенье, 27 октября, Украина в последний раз переведет стрелки часов – после этого перехода на зимнее время эта практика будет отменена. Впрочем, позаботиться о том, чтобы все ваши часы показывали время правильно все же придется.

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Если у вас есть физические часы (наручные или настенные), где нужно подкручивать стрелки, то вам понадобится сделать это вручную. А как быть с часами в гаджетах? OBOZ.UA рассказывает подробнее.

Нужно ли переводить часы в гаджетах?

В целом большинство современных электронных устройств подключены либо к мобильной сети, либо к интернету, и информацию о текущем времени подтягивают из них автоматически. Поэтому они сами все сделают за вас, пока вы будете спать – переход на другое время происходит в 3 часа ночи. А значит, вы можете быть спокойны по этому поводу. Впрочем, если все же хотите убедиться, что все хорошо, то следующие инструкции – для вас.

Если ваш смартфон или планшет на ОС Android

Зайдите в меню "Настройки".

Выберите в нем раздел "Дата и время".

Поставьте галочку напротив "Дата и время сети" ("Показывать время сети").

Если по каким-либо причинам гаджет не подключен к интернету, вы можете определить часовой пояс, в котором находитесь, с помощью GPS. Или выставить его вручную.

Если вы – владелец или iPhone iPad

Все необходимые функции на устройствах Apple находятся в разделе "Настройки".

Зайдите в раздел "Настройки".

В ней поочередно выберите пункты "Конфиденциальность" – "Службы геолокации" – "Системные сервисы" – "Часовой пояс".

Что делать с компьютерами и ноутбуками

Все популярные операционные системы для компьютеров переводят часы автоматически, даже если они не подключены к Интернету. Только убедитесь, что локацией на компьютере выбрана Украина. В этом случае переход также произойдет автоматически.

А как насчет смарт-часов и фитнес-браслетов

Поскольку подобные гаджеты работают через привязку к смартфону, то и время они синхронизируют с ним. Следовательно, здесь тоже можно не беспокоиться – после того, как телефон переведет стрелки, это же автоматически произойдет и со всеми привязанными к нему устройствами.

Если вы не уверены, что ваши гаджеты перевели стрелки

В этом случае утром проверьте, правильное ли время показывает экран. Как это можно сделать:

отправьте USSD-запрос любому украинскому мобильному оператору по номеру *160#;

воспользуйтесь специальным сайтом, показывающим точное время;

введите поисковый запрос "киевское время" в Google.

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