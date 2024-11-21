Переехал в дом под Киевом, но служебную квартиру не возвращает: что известно о должностном лице ГБР, который вместе с родными накупил недвижимости на 35 млн грн. Фото

Очередной коррупционный скандал набирает обороты в Государственном бюро расследований. Один из должностных лиц ГБР, а именно Александр Говорущак, с семьей в 2024 году поселился в новом доме в пригороде Киева, который принадлежит его жене. Впрочем, служебную квартиру, в которой они проживали до этого, чиновник так и не вернул.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо". Отмечается также, что в целом чиновник вместе с родными накупил недвижимости на 35 млн грн. Пока в ГБР никак не прокомментировали данную информацию.

Служебная квартира

Журналисты рассказывают, что у руководителя отдела Государственного бюро расследований Александра Говорущака есть жилье в комплексе на столичном массиве Виноградарь. Он был построен в 2017 году. В тот момент Говорущак занимал должность прокурора отдела приоритетных поручений управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ. Тогда же должностное лицо начало декларировать пользование служебной квартирой в новостройке размером 76,5 кв. м. Сейчас квартира с ремонтом подобного метража в этом ЖК на Виноградаре стоит более 4 миллионов гривен.

Через три года пользования служебным жильем от прокуратуры в декларации 2020 года Александр Говорущак отмечал заработную плату от Государственного бюро расследований, куда, вероятно, именно тогда перешел на работу. За год до этого он не прошел аттестацию и был уволен с должности в Генпрокуратуре.

Получение должности в ГБР не помешало Говорущаку и дальше пользоваться квартирой, полученной от прокуратуры. Как ранее установили журналисты, в 2023 году его жена Екатерина Говорущак, также работающая в ГБР, купила новый дом и земельный участок под Киевом.

Кроме того, журналисты пообщались с соседями супругов, которые сообщили, что Говорущаки поселились в доме, стоимость которого вместе с землей может составлять 14,5 млн грн, в конце лета 2024 года.

Супруги Говорущаков

Также журналисты зафиксировали, что со двора выехала белая HONDA CR-V. Именно такой автомобиль, согласно декларации должностного лица, имеет Екатерина Говорущак.

После обнародования этой информации журналисты обратились в Офис генерального прокурора с вопросом о служебной квартире, которую Говорущак получил от ведомства в 2017 году и которой, судя по его декларации, до сих пор пользуется. Напомним, право получить служебное жилье предоставляется чиновникам, не имеющим собственного жилья.

В Офисе генпрокурора ответили, что был направлен запрос в Департамент по вопросам регистрации исполнительного органа Киевского городского совета и установлено, что место регистрации семьи Александра Говорущака не изменилось.

Офис генпрокурора отмечает, что согласно Жилищному кодексу Украины, из жилого помещения не могут быть выселены лица, проработавшие не менее десяти лет в учреждении, предоставившем им служебное жилья, без предоставления другого.

"Ввиду того, что стаж Говорущака А.М. в органах прокуратуры превышает 10 лет, у Офиса генерального прокурора отсутствуют правовые основания выселения его из служебного жилого помещения без предоставления другого", — отвечает Офис генпрокурора на вопрос журналистов о том, планирует ли госструктура вернуть служебную квартиру обратно в ведомство.

Как следует из ответа ОГПУ, факт покупки семьей Говорощука нового дома в пригороде Киева и проживания чиновника там не учитывается.

Аналитик Центра противодействия коррупции Антонина Волкотруб в комментарии "Слідству.Інфо" отметила, что продолжать пользоваться служебной квартирой, имея дом в пригороде Киева, – это уже вопрос этики должностного лица.

"Возможно, есть переехавшие работники прокуратуры и которым реально нужно жилье. Интересно, живет ли он в ней по факту? Если нет, то это еще один вопрос, зачем он дальше ею пользуется? Учитывая, сколько людей сейчас осталось без жилья, учитывая войну… А здесь человек, которому где жить", – подытожила Волкотруб.

Журналисты также добавляют, что само должностное лицо на звонки и сообщения не ответило и никак не прокомментировало данную ситуацию.

Увольнение из прокуратуры

По информации "Следствия.Инфо", Александр Говорущак начал работать в органах прокуратуры в 2011 году. Через 8 лет Говорущак не сдал аттестацию, после чего решением кадровой комиссии No 4 "О неуспешном прохождении прокурором аттестации" и приказом генерального прокурора от 21.12.2019 No 2070ц он был уволен.

Мужчина обратился в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) с иском признать противоправными и отменить это решение об увольнении. В 2021 году сначала ОАСК, а затем Шестой апелляционный административный суд признали решение кадровой комиссии и приказ генерального прокурора противоправными и отменили их. Говорущак был восстановлен в должности, которую он занимал на момент увольнения. Офис генерального прокурора заплатил Говорущаку 1,5 миллиона гривен компенсации за вынужденный прогул. Интересно, что тогда Говорущак уже работал в ГБР.

В 2022 году Верховный суд отменил решения предыдущих и постановил взыскать с прокуратуры 395 тысяч гривен за вынужденный прогул (вместо 1,5 миллиона гривен, согласно предыдущим судебным решениям).

Как становится ясно из ответа Офиса генпрокурора на запрос журналистов, Александр Говорущак не возвращал разницу между суммой (1,5 миллиона гривен), которую он получил согласно решению ОАСК от 08.02.2021 года, и суммой, которую он должен получить (395 тысяч гривен), согласно Постановлению Верховного суда от 05.07.2022 года. Выглядит так, будто Александр Говорущак получил обе выплаты.

"Но это еще не все. В 2021 году Офис генерального прокурора выплатил Александру Говорущаку еще 1,8 миллиона гривен: компенсации за неиспользованные 55 дней отпуска, компенсации за задержку полного расчета при увольнении с военной службы, единовременного пособия в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы с учетом денежного вознаграждения военнослужащим военных прокуратур об участии в антитеррористической операции", – говорится в сообщении журналистов.

То есть уже через несколько лет после увольнения Александр Говорущак получил от Офиса генерального прокурора 3,7 миллиона гривен разных компенсаций. Кроме этого, Александр Говорущак продолжает пользоваться служебной квартирой, несмотря на наличие загородного дома, где они с женой проживают. А Офис генпрокурора не видит оснований прекращать пользование служебным имуществом бывшим работником.

Ранее стало известно о том, что близкие руководителя одного из отделов Государственного бюро расследований (ГБР) приобрели дома, квартиры и автомобили на 35 млн гривен. Драгоценное имущество начало появляться в них именно после того, как мужчина занял высокую должность.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что эксчельник Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко подозревается в организации теневой схемы, нанесшей государству около 711 млн грн убытков. Пока ему поставлено подозрение заочно, поскольку он уехал из страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!