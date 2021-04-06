Не могла оставить дедушку: в Хмельницком от COVID-19 умерла молодая учительница

В Хмельницком от коронавируса умерла молодая учительница английского языка Татьяна Ежонкова. Почти неделю 28-летняя девушка лечилась дома, однако ей становилось все хуже. Затем она около недели провела в больнице, но не помогли даже уколы дорогими препаратами, деньги на которые собирали ее друзья.

Подробнее об этой трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Коллектив школы №28 в Хмельницком до сих пор не может прийти в себя – их любимицы, преподавательницы английского языка Танечки больше нет. После каникул она так и не вернулась на работу, а через несколько дней сообщили, что она умерла. Коронавирус не пощадил ее.

"Мне до сих пор не верится, что Татьяны Анатольевны нет с нами. Мне все время кажется, что она вот-вот появится в школьном коридоре, улыбнется, и все будет по-прежнему", – вздыхает директор школы Андрей Андрийчук.

Директор говорит OBOZREVATEL, что Татьяна пришла в их учебное заведение в сентябре 2012 года. Она еще училась на магистра в вузе, но уже преподавала.

"Тогда ее взяли воспитателем группы продленного дня. А уже на следующий год стала преподавать английский язык. Она очень много трудилась, была учителем от Бога. Она закончила аспирантуру и постоянно совершенствовалась. Ее очень любили ученики, выпускники заходили к ней в гости", – говорит Андрийчук.

Так сложилось, что Татьяна росла и воспитывалась у дедушки с бабушкой в Хмельницком. Когда она была маленькой, папа с мамой расстались и потом каждый из них создал свою семью. А Таня продолжала жить с бабушкой и дедушкой.

У нее есть 20-летние сестры, которые сейчас учатся в вузе на Львовщине. "С ними Татьяна Анатольевна всегда поддерживала тесные сестринские отношения", – говорит директор.

Два года назад бабушки не стало и Татьяна жила вместе со своим дедушкой, которому 77 лет. В феврале у дедушки случился инфаркт.

"Примерно месяц назад дедушка перенес операцию на сердце и за ним нужно было ухаживать. Татьяна Анатольевна все несла на своих плечах. Тогда она и заболела. Но она не могла оставить дедушку без присмотра, поэтому лечилась дома. Были школьные каникулы, мы и не знали об этом. Но ей становилось хуже, и в конце концов она попала в больницу, ее забрала скорая в тяжелом состоянии", – говорит директор.

Близкая подруга Татьяны, Ольга Маслянко говорит OBOZREVATEL, что примерно 22 марта учительница почувствовала себя плохо.

"У нее поднялась температура. Она сдала тест на коронавирус и он оказался положительным. Как раз были каникулы, она все это переносила дома, ухаживала за дедушкой, надеялась, что все у нее пройдет. Но с каждым днем ей становилось все хуже, и уже в пятницу, 26 марта, ее забрала скорая помощь.

В субботу она сообщила, что дышит в кислородной маске. Она жаловалась, что тяжело дышать, ей было жарко, вероятно, это поднималась температура. Ее перевели на ИВЛ. А последнее ее сообщение я получила в понедельник, 29 марта. Она попросила сказать всем родным и друзьям, что она всех любит. На этом наша связь оборвалась", – говорит Ольга.

Сейчас дедушка Татьяны находится в больнице, у него тоже коронавирус. Переносит он инфекцию относительно легко, но врачи наблюдают за ним. Мужчина был на похоронах внучки.

"Дедушка переживает смерть Тани как потерю родного ребенка, очень тяжело", – говорит Ольга. Ухаживать за дедушкой теперь будут сестры Татьяны, он один не останется.

К сожалению, это уже не первый случай, когда от коронавируса умирают молодые украинцы. Если раньше врачи отмечали, что вирус забирает жизни пожилых людей, то теперь ситуация резко изменилась. Молодежь все чаще попадает в больницы, в реанимации. Болеют и умирают даже дети. Вирус не щадит никого...