Перед поставщиками электроэнергии населению растут долги по ПСО – 'Львовэнергосбыт'

Ситуация по долгам перед поставщиками электроэнергии в Украине за последние несколько месяцев стала все более серьезной.

Об этом во время заседания комитета по вопросам энергетики и ЖКУ заявил руководитель "Львовэнергосбыт" Константин Ющак.

"Долги между участниками рынка растут. Например, Гарантированный Покупатель должен нам 680 миллионов за этот год и более 2 миллиардов гривен за 2 года в целом. Начиная с марта мы не получаем банковских средств, а только взаимозачеты и "прогонки", которые "Энергоатом" забирает себе назад . В марте все остановилось", – сказал Ющак.

Он отметил, что еще в сентябре 2023 года "Энергоатом" обещал предоставить график выплат долга за 2023 год. Поставщики получили отсутствие графика и нарастания долга.

"Большая просьба в комитет – повлиять на изменение ситуации. Чтобы поставщики имели возможность рассчитываться как с операторами системы распределения. А те, в свою очередь, рассчитывались бы с операторами системы снабжения", – подчеркнул Ющенко.

Напомним, в августе 2023 года НАЭК "Энергоатом" обязался покрыть задолженность по механизму ПСО перед поставщиками универсальных услуг.