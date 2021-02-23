Переболевшие COVID-19 в Украине могут отдать свою дозу вакцины врачу, – Ляшко

Люди, которые недавно уже переболели коронавирусом, могут отдать свою дозу вакцины от COVID-19 другим.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил на брифинге, что в течение 6 месяцев после выздоровления от коронавирусной болезни можно не вакцинироваться, поскольку в это время человека защищает иммунитет.

"Перенесенная болезнь не является противопоказанием к прививке, если человек хочет, то он прививается. Но он может отдать свою дозу тому врачу или работнику учреждения здравоохранения, который не переболел и может защититься, сформировав иммунитет путем иммунопрофилактики", – подчеркнул он.

Напомним, жители регионов Украины, которые первыми получат дозы вакцины против коронавируса, должны записаться на прививку. Сделать это можно будет с 1 марта.

Запись в лист ожидания можно осуществить с помощью приложения "Дія", на одноименном портале или позвонив в контакт-центр Минздрава.

Дорожная карта вакцинации в Украине будет проходить в четыре этапа:

Прививки для сотрудников больниц, которые работают с больными COVID-19, жителей заведений для пожилых людей, военнослужащих в зоне проведения ООС. Вакцинация медработников, людей 80+ и социальных работников. Прививки для людей в возрасте от 65 лет, работников критически важных структур, государственной безопасности, работников сферы образования. Вакцинация лиц от 60 лет, людей с хроническими заболеваниями; лиц, работающих и отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Украинцы в возрасте от 18 до 59 лет не входят в эти группы, поэтому смогут сделать прививку на пятом этапе и после записи.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 23 февраля в Украину из Индии доставили партию вакцины против коронавируса AstraZeneca. Полмиллиона доз препарата с локальным названием CoviShield станут первым шагом для старта вакцинации украинцев.