Кричала на ребенка и хватала за волосы: подробности скандала с учительницей в школе на Закарпатье

На Закарпатье в селе Квасы разгорелся скандал в школе. Все началось после того, как в сеть попало видео: учительница на уроке на повышенных тонах разговаривает с учеником, а затем хватает его за волосы. После огласки инцидента учительница уволилась с работы, а ее выходками заинтересовалась полиция.

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Кто-то из учеников школы в Квасах успел снять на видео, как учительница начальных классов Виталия Александровна Р. схватила за волосы ученика. Перед этим она проверяла ошибки в тетради мальчика, а затем начала кричать, что он что-то не дописал в упражнении. Позже она вернулась к доске и опять начала кричать (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Как рассказали OBOZREVATEL в Ясинянской ОТО, видео инцидента родители учеников 3-Б класса сначала принесли директору этой школы. Он сразу вызвал педагога и попросил ее написать объяснительную.

Учительница объяснение писать не стала, а подала заявление на увольнение. Больше она в школе не работает.

"У педагога 23 года стажа работы в школе, она имеет высшее образование. До пенсии ей еще несколько лет, но вряд ли она уже найдет в нашем районе работу по специальности. Увольнение для жителей нашей области – это серьезное наказание, потому что с работой у нас и так не очень хорошо", – пояснили OBOZREVATEL в отделе образования территориальной общины.

Но вот родные пострадавшего ребенка обращаться в полицию не захотели и оставили заявление директору школы, что не имеют никаких претензий к учебному заведению. Хотя другие родители одноклассников мальчика настаивали на обращении в правоохранительные органы.

Мама одной из учениц этой школы на условиях анонимности призналась OBOZREVATEL, что родители этого ребенка не очень благополучные и мало занимаются с ним. Видимо, они просто не захотели ссориться с руководством учебного заведения.

"Это уже другие родители возмущались, потому что этот педагог часто позволяет себе кричать на детей, дергать их. Это уже не первый случай. Она привыкла так работать, все уроки у нее проходят на повышенных тонах, чуть что, она сразу же кричит, может дернуть за ухо, схватить за руку и трясти, толкнуть", – сказала женщина.

В пресс-службе полиции Закарпатской области нам сообщили, что уголовное производство по этому факту все-таки открыли.

"Хотя родители мальчика в полицию не обращались, это видео было обнаружено сотрудниками полиции во время мониторинга. Поэтому открыто производство по ст. 126 УК Украины – побои и издевательства. Все участники этого инцидента установлены, сейчас ведется следствие", – сказала спикер областной полиции Анна Дан.

Учительнице, которая потеряла работу, грозит также штраф в размере 850 гривен или исправительные работы сроком до одного года.