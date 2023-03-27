Тут братія московського патріархату, особливо на Росії, безмежно тішиться порвнянням Ломаченка і К. щодо дій нинішньої української влади із нацистами. Мовляв це ж німецькі загарбники понищили знамениті храми Києва, а нині ми - нащадки "нацистів" виселяємо "славних правнуків Леніна-Сталіна-Путіна" з Києво-Печерської лаври?!

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Тож коротенько нагадаю історію церковного варварства і мародерства від Московщини-Росії.

Першим відомим МАРОДЕРОМ був Андрій Суздальський або так званий Перший ВЕЛИКОРОС, так пафосно прозваний на Московщині, не проти ночі буде сказано, ще й Боголюбським. Це він тікаючи з Вишгорода до Суздаля в 1155 році вкрав нашу ікону Вишгородської Богородиці, яку нині росіяни в Москві вважають ледь не головною "своєю" християнською святинею.

Від тоді всі війни, напади і пограбування "братського російського народу" на Русь-Україну супроводжувалися вбивствами, варварством і мародерством.

В листопаді 1708 році московські війська за вказівкою історичного вчителя Путіна Петра Першого вирізали ВСІХ мешканців Батурина і спалили та зруйнували ВСІ церкви. А потім - оголосили анафему Гетьману Івану МАЗЕПІ, який збудував ледь не половину будівель славної Києво-Печерської лаври, і проклинають та ненавидять його досі.

В лютому 1918 року більшовицькі "батальйони смерті" Муравйова випустили по Києву до 15 тисяч снарядів, поруйнували історичну частину Києва, а згодом пограбували місто та вбивали тих, хто говорив українською мовою чи мав портрети Шевченка або навіть носив "малоросійські вуса".

В період Леніно-Сталінського "освобождения Украины от нацистов" було закрито більш як 10 тисяч церковних споруд, які або знищили або переобладнали під склади чи антирелігійні заклади. Серед найвідоміших - зруйновано знаменитий Михайлівський Золотоверхий монастир (на фото внизу) та Трьохсвятительську церкву. На їх місці планувалося звести грандіозний Урядовий квартал столиці Радянської України з майже 40-метровим Леніним посередині. (на фото внизу). Цікаво, що одним із головних зауважень до цього проекту, який так і не було реалізувано, був саме ЗАМАЛИЙ розмір пам‘ятника ЛЕНІНУ?!

Не менша трагедія прийшла до Києва восени 1941 року. Зляканий Сталін наказав замінувати та знищити ВЕСЬ історичний КИЇВ, щоб деморалізувати та зупинити просування нацистів. Тож підривники Сталіна за період із 19 до 29 вересня 1941 року знищили повністю або частково 324 будівлі Хрещатика і прилеглих до нього вулиць. Це при тому, що німецькі сапери виявили та знешкодили міни встановлені у будівлях:

Університету (2 т.), Оперного театру (1 т.), будівлі Центральної ради-педагогічного музею (3 т.), Держбанку (1 т.,) та інших.

Нова хвиля паніки та репресій з боку нацистів розпочалася після вибуху та пожежі в будинку колишньої Міської думи 1 листопада та висадження у повітря Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 року. ВПЕРШЕ, публічно, про факт знищення духовної святині українського народу саме сталінськими підривниками напише Олександр Довженко у своєму "Щоденнику":

"Потім я розпитав ще багатьох людей і довідався, що це не німці знищили центр нашої знівеченої столиці, а ми самі. Наші дурники перевиконали програму завдань і на сей раз, зоставшись вірними своєму стилю безбатченків дурноголових і геростартів. Се ми налякали німців, висадивши в повітря декілька десятків фашистських офіцерів разом з нашими обивателями, котрі не бралися, звичайно, у розрахунок. Але я про се нікому в життя не скажу, бо належить говорити, що поруйнували наш прекрасний милий Київ фашистські недолюдки. І що лавру…висадили в повітря теж вони".

Між іншим, Софію Київську було теж заміновано підривниками Сталіна, однак на щастя знищення цього знаменитого Собору вдалося не допустити.

Варто також нагадати, що в часи НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ бюджетним коштом, тобто на гроші ВСІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, було відбудовано та відновлено і Успенський собор й Михайлівський Золотоверхий, які знищили історичні вчителі Путіна.

Сьогодні учень Петра-Леніна-Сталіна Путін продовжує сумний літопис вбивств, мародерства і варварства проти України. Вже більш як 400 об’єктів матеріальної культури нашої Держави серйозно пошкоджено або знищено військами РФ. Серед іншого - знаменитий Музей Григорія Сковороди на Харківщині, Музей старожитностей Тарновського в Чернігові, Музей Марії Примаченко в Іванкові…

І тут виникає риторичне запитання до колись ДУРНОГОЛОВИХ БЕЗБАТЧЕНКІВ, а нині КОРИСНИХ ІДІОТІВ:

- яких історичних фактів Вам ще бракує, щоб відмовитися від сліпого і фанатичного служіння "РУСЬКОМУ МІРУ" і ПУТІНУ-КІРІЛУ?