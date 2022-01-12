Пассажир рейса Египет – Харьков курил прямо в салоне самолета и не реагировал на замечания. Видео

Пассажир рейс Египет – Харьков курил прямо в салоне самолёта компании Azur air. Предположительно, он был в нетрезвом состоянии.

Видео, на котором мужчина курит, сняли люди, которые летели тем же рейсом. Ролик опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

На видео заметно, как мужчина курит через систему нагревания табака во время полета, хотя правила категорически это запрещают.

По словам очевидцев, на него поступали жалобы от пассажиров, стюардесса делала ему неоднократно замечания, однако мужчина никак не отреагировал.

В комментариях к ролику пользователи соцсети начали предполагать, как следует поступать с такими пассажирами. Кто-то предложил "выкидывать из самолета", кто- то - вносить в черный список авиаперевозчиков, а кто-то - оштрафовать. Были и более радикальные предложения.

Видео дня

Напомним, в салоне самолета по направлению "Одесса – Анталия" один из пассажиров напрочь отказался надевать защитную маску. В результате привлечения сотрудников аэропорта, он был выведен из салона.

Также супружескую пару сняли с рейса Киев-Анталия из-за отказа надеть защитную маску в салоне самолета.

Ранее во Владивостоке (Россия) транспортная полиция задержала пару, которая занималась сексом прямо на борту самолета, прилетевшего из Москвы.