Паспорта вакцинации для путешествий в Европу: врач назвал три проблемы

Введение сертификатов, или паспортов вакцинации в Украине может столкнуться с рядом проблем. В частности, с проблемой непризнания их в Евросоюзе.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил врач-инфекционист Виктор Петров. "Например, Венгрия и Словакия имеют российскую вакцину Спутник V. Но они не имеют вакцины CoviShield, в Европе ее практически не применяли за небольшим исключением. В европейский перечень вакцин не входит китайская вакцина. Будут ли они признавать вакцинацию именно этими препаратами?" – спросил он.

По словам медика, идея введения паспортов вакцинации в Украине очень хорошая, но их следует сделать максимально приближенными к каждому гражданину, который планирует путешествия за границу.

Петров перечислил три потенциальных проблемы, с которыми может столкнуться эта инициатива. Первая – это проблемы с доступностью прививок в Украине. "Доступ гражданина Украины и гражданина Венгрии или Израиля очень разный. Наступает момент ковидной сегрегации", – отметил он.

Вторая проблема – опасность непризнания прививок от COVID -19, сделанных в Украине. "Будут ли признаваться те прививки, которые были сделаны украинским гражданам вакцинами, которые не применяются в европейских странах или которые, например, до сих пор не применялись. Будет ли Европа признавать иммунизацию этими вакцинами и сможем ли мы их вносить в систему", – пояснил он.

Третья проблема, по мнению медика, заключается в том, что государственная медицинская система не сможет справиться с колоссальной нагрузкой из-за массового изготовления паспортов вакцинации. "Государственная структура, государственная сеть центров первичной медико-санитарной помощи, бригад, больниц не справится с тем объемом информационной нагрузки, чтобы делать паспорта всем желающим", – сказал он.

В этом контексте медик предложил расширить возможности за счет вовлечения в процесс врачей-ФОПов, медицинских центров, "обслуживающих население согласно программе государственных гарантий, которые имеют заключенные договора с Национальной службой здоровья Украины".

И, наконец, встанет вопрос защиты базы данных вакцинации. "Чтобы нельзя было купить эту регистрацию. Очень важна максимальная прозрачность этой работы. Европейцам крайне важно знать, что у нас нет с этим проблем", – подчеркнул Петров. Он напомнил, что более 50% справок о ПЦР-тестах в Украине сфальсифицированы.

Как писал OBOZREVATEL, с начала кампании по вакцинации в Украине было привито около 450 000 человек. Украинцев вакцинируют препаратами AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech и Pfizer.