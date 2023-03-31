Партизаны движения ''Желтая лента'' передали представителям Европарламента письма с историями сопротивления в Крыму и призвали поддержать активистов

Партизаны движения "Желтая лента" передали представителям Европейского парламента письма с историями сопротивления в оккупированном Россией Крыму. Активисты призвали поддержать их действия.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба "Желтой ленты". Так, 14 европейских парламентариев, в том числе и и глава Европейского парламента Роберта Мецола, получили истории украинских и крымскотатарских представителей сопротивления.

Свои истории противостоянию агрессии РФ рассказали первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, представители "Желтой ленты" в Крыму и крымскотатарские активисты, а также другие лидеры мнений – например, постоянная представительница Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, кинорежиссер, актер, заслуженный артист АР Крым, военнослужащий ВСУ Ахтем Сеитаблаев, режиссер и другие.

"Европейцы знают о крымском сопротивлении удивительно мало, ведь российская пропаганда в Европе до сих пор остается активной. По официальным данным, в российском заключении находятся почти 200 человек из Крыма. Поддержка европарламентариев чрезвычайно важна не только для украинцев, но и для киримлы (крымских татар), для которых полуостров – единственный дом. Письма, которые представители нашего движения передали европейским парламентариям в Брюсселе, должны стать мощным голосом крымского сопротивления, которое услышат не только дипломаты, но и обычные жители европейских стран", – рассказывают основатели "Желтой ленты".

Джапарова заявила, что даже после девяти лет оккупации движение сопротивления в Крыму остается сильным.

"Оно живет в украинских песнях, которые крымчане продолжают слушать вопреки запретам. В политзаключенных, которые не изменили Родине. , недавно взвился в селе Грушевка, сообщает о том, что Крым ждет возвращения в Украину", – написала Эмине Джапарова.

Кроме того, европарламентарии получили в подарок билеты на будущие первые железнодорожные рейсы в освобожденный украинский полуостров.

"Храбрость и стойкость украинцев является примером для всего мира. Мой покойный отец был участником французского движения сопротивления и рассказывал мне о жизни под иностранной оккупацией. Он увидел свою страну освобожденной и наслаждался свободой, помня о потере храбрых бойцов и друзей. Слава Украине!" – отметила представительница Франции в Европейском парламенте Натали Луазо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что российские оккупанты активно готовятся к боевым действиям на полуострове. В частности, армия РФ роет траншеи по всему побережью и обустраивает бомбоубежища.

– Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк говорила, что захватчикам не будет покоя ни в одной точке временно оккупированного Крыма, потому что Украина серьезно настроена на возвращение всех своих территорий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!