Партия продуктов от Фонда Рината Ахметова отправилась на Киевщину
Фонд Рината Ахметова передал 2 тысячи продуктовых наборов для жителей Киевской области.
В состав наборов вошли: сгущенка, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.
В целом, такие наборы выживания от Фонда Рината Ахметова уже получили более 10,5 тысяч жителей области.
Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.