Парад надежд-2023 в Киеве: никакой воздушной тревоги и 700 участников за один день

Геннадий Выходцев и Валентина Федорчук как организаторы 33-го фестиваля по бально-спортивным танцам "Парад надежд" назвали его успешным. Турнир состоялся 25 марта 2023 года в столице в рамках Киевского благотворительного тура танцевальных фестивалей в поддержку украинских защитников под лозунгом "Все будет Украина!"

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Вот математика успеха Парада надежд-2023, проведенного во время войны за независимость Украины:

– 700 танцоров из 85 клубов Украины вышли в течение дня на паркет "Парада надежд" в Институте физкультуры Национального университета физического воспитания и спорта Украины;

– 250 комплектов наград разыграли организаторы – заслуженный тренер Украины Валентина Федорчук, продолжательница спортивной династии тренер Алена Федорчук-Лемишко и соучредитель Группы компаний Фокстрот Геннадий Выходцев;

– в 41 категории от "Первые шаги" до "Взрослых" и даже "Сеньоров" соревновались участники, демонстрируя свое мастерство в латиноамериканской и европейской программах бально-спортивных танцев;

– никакой воздушной тревоги не прозвучало в течение дня соревнований, что дало возможность организаторам осуществить все запланированное в пределах расписания и успеть наградить спортсменов до комендантского часа.

То, что этот Парад проводится во время войны Украины за свою независимость, чувствовалось везде: каждое отделение турнира (а их было пять) начиналось с гимна Украины и лозунга "Слава Украине!", а сама Валентина Федорчук при каждом выступлении благодарила ВСУ: "Вы нас защищаете, и мы имеем возможность танцевать, соревноваться, достигать спортивных результатов, и мы всегда помним, какую высокую цену платит за эту возможность украинский народ и наши защитники".

– Будем служить украинскому народу, чтобы у вас была возможность провести еще не один такой Парад надежд, – сказал в ответном слове полковник, заместитель командира зенитной ракетной бригады Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Его на Парад надежд пригласили представители "Фокстрота". Алевтина Демуцкая, руководитель отдела по связям с общественностью Группы компаний Фокстрот, вручила представителю бригады ноутбук и рассказала о шефстве компании над этим структурным подразделением ВСУ.

– Просим принять и от "Парада надежд" поддержку для Вашей, пан полковник, бригады. Эти деньги мы передаем на счет фонда БОН с целевым назначением на нужды зенитной ракетной бригады Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, – добавила Валентина Федорчук.

Зал искренними аплодисментами встретил ее решение. А дальше начались соревнования по расписанию: юниоры, молодежь, взрослые, демонстрировавшие судьям из США, Польши, Украины свои навыки в танцевальных фигурах в вальсе, фокстроте, джайве, пасодобле и т.д. Лучшие результаты показали пары Даниил Старунский и Ульяна Белинская (Харьков, клуб "Star Dance", категория "молодежь 2 латина"), Александр Разумей и Валерия Мотылькова (Киев, клуб "Star Dance", "молодежь 2, стандарт"), Адриан Трушин и Полина Лебедь (Киев, клуб "Dance Innovation Team", юниоры 2, латина).

А вот соревнование за 20 кубок Фокстрота выиграли одесситы – пара №455 Владимир Кузьмин и Божена Турчинова (клуб "Бриллиант") поднялись на первую ступеньку спортивного пьедестала. "Одно удовольствие танцевать на таких мероприятиях, когда все четко, по графику, с хорошей музыкой и хорошими зрителями", – рассказал Владимир Кузьмин, который 7 лет назад с другой партнершей уже соревновался за кубок Фокстрота, но занял 2 место.

– География нашего кубка широкая: за 20 лет он неоднократно находился в наградных коллекциях зарубежных пар, но чаще всего – у спортсменов из Киева, Харькова, Запорожья. И нам приятно, что южная столица Украины – Одесса впервые в списке лучших в исполнении фокстрота, – говорит исполнительный директор одноименной сети Алексей Зозуля. – Поздравляем победителей и верим, что красивая история кубка Фокстрот будет продолжена.

Закончился военный Парад надежд церемонией награждения – не только кубками и медалями, но и сюрпризами от партнеров. Спортсменам младшего возраста организаторы вручали игрушки от доброго партнера - торговой марки "Гулливер Країна" и магазина детских игрушек "ГУЛИВЕР". Взрослых спортсменов, судейскую бригаду и партнеров турнира приветствовали от имени алкогольного холдинга BAYADERA GROUP, партнера больших и маленьких побед. А ведущий соревнований неоднократно называл медиапартнеров Парада надежд: всеукраинское интернет-издание "Зеркало недели. ZN,UA", информационное агентство "Интерфакс-Украина", медиа холдинг OBOZREVATEL и всеукраинская газета "День", "Уикенд в Киеве", Национальное агентство стратегических коммуникаций. Интернет поддержку обеспечивал "ФЛАЙМАРК ДЕНС".