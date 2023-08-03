Папа Римский попросил прощения у украинской молодежи за то, что не может повлиять на ситуацию в Украине

Утром в среду, 3 августа, украинская молодежь из УГКЦ и РКЦ имела личную аудиенцию у Святейшего Отца Пары Франциска в Лиссабоне. Во время этой встречи молодые люди рассказали о том, как Россия разрушает жизнь в Украине, а Папа Франциск извинился за свою несостоятельность повлиять на эту ситуацию.

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О результатах встречи украинской молодежи из УГКЦ и РКЦ со Святейшим Отцом Франциском в Апостольской нунциатуре в Лиссабоне сообщает пресс-служба Украинской греко-католической церкви.

Во время встречи с украинской молодежью Папа Франциск заверил, что молится за Украину и попросил у молодежи прощения за "неспособность сделать что-то большее" и подчеркнул, что "зло очень жестоко".

"Эта встреча была очень эмоциональна. Папа внимательно слушал и всматривался, втирал слезы украинской молодежи, пришедшей рассказать ему правду о войне, о том, что Россия разрушает жизнь в Украине. Папа Франциск очень коротко говорил, уверяя в своей молитве за Украину. Также Святейший Отец попросил у молодежи извинения за свою несостоятельность сделать что-то большее, отмечая, что зло очень жестоко", – отметил заместитель председателя Патриаршей комиссии по делам молодежи УГКЦ отец Роман Демуш.

По его словам, во встрече с Франциском приняло участие 500 молодых людей. Молодежь подарила Папе символические подарки – сноп пшеницы, каравай, зарваницкую воду, говоря о том, что сегодня в Украине существует опасность погибнуть не только от российских ракет и пуль, но и от голода.

Также сообщается, что среди делегации была "священническая семья". В частности, Ирина Бельская передала Папе обломки ракет, упавших во двор церкви в Бериславе Херсонской области, и рассказала, что их храм стал пристанищем для нескольких тысяч человек. Также она отметила, как страдают украинские семьи, что из-за войны не имеют возможности быть вместе.