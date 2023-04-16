Папа Римский на православную Пасху помолился за мир между украинцами и россиянами

Папа Римский Франциск 16 апреля поздравил христиан восточного обряда с Пасхой. Он отметил, что в это время "войны продолжаются и сеют смерть", и помолился за мир.

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Пресс-служба Ватикана сообщила, что Папа "обратил свои мысли, в частности, к русским и украинцам с молитвами о том, чтобы Господь помог им помириться". Цитата опубликована на официальном сайте ведомства.

"Хочу выразить свою близость всем братьям и сестрам, которые, особенно на Востоке, празднуют сегодня Пасху: возлюбленные, да пребудет с вами Воскресший Господь и исполнит вас своим Святым духом! Счастливой Пасхи всем вам!" – сказал религиозный лидер.

Он выразил сожаление по поводу злодеяний, совершенных на войнах, и призвал молится, "чтобы мир испытал уже не ужас насильственной смерти от рук человека, а чудо жизни, которую Он (бог. – Ред.) дает и обновляет Своей благодатью".

Пресс-служба Ватикана отметила: воскресенье, 16 апреля, стало 417-м днем с тех пор, как 24 февраля 2022 года российская армия вторглась в соседнюю страну.

Представители Святого престола отметили, что активные бои продолжаются в восточных городах Украины, таких как Бахмут, а обстрелам подверглись Камышеваха и Славянск.

Пресс-релиз проиллюстрирован фотографией украинских воинов в городе Славянск с пасхальной корзиной. В материале также есть фотография разрушенной церкви в Камышевахе – в подписи к фото прямо говориться о том, что это последствия ракетного удара России по поселку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь Пасхи, 16 апреля, на Запорожье и в самом областном центре прозвучала серия громких взрывов. В результате атаки российских оккупантов пострадала церковь в Камышевахе.

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