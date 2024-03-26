Памяти Леонида Грищенко: в КШГУ основана стипендия для военных и ветеранов

В Киевской школе государственного управления им. С. Нижнего основали стипендиальный проект "Непотерянное поколение" в память о бойце 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Леониде Грищенко, погибшем во время выполнения боевого задания под Угледаром.

Об этом сообщила невеста павшего героя Антонина Коваленко во время телемоста Украина-США "Программы поддержки жен и семей ветеранов".

Стипендиатами могут стать военнослужащие, ветераны и ветеранки в возрасте от 22 до 30 лет, которые видят свое будущее в Вооруженных силах Украины или государственной службе, в общественных организациях или бизнесе, связанных с усилением обороноспособности нашей страны или устранением последствий вооруженной агрессии РФ против Украины .

"Еще до начала полномасштабного вторжения Леня участвовал в боях в зоне АТО/ООС. Полномасштабное вторжение он встретил под поселком Гончаровским на Черниговщине, а уже 26 февраля его подразделение вступило в неравное сражение с танковой колонной противника, где враг многократно преобладал их количественно, – рассказала Антонина Коваленко. – Затем он участвовал в боях под Чернобылем и Мариуполем, где у них была специальная операция, в боевых действиях на востоке, в освобождении Херсона. А весной 2023 года он добровольно перевелся в 72 ОМБР имени Черных Запорожцев, потому что именно в этой бригаде служил его лучший друг.

По ее словам, Леонид Грищенко часто говорил об изменениях в армии, реформах в государственной политике, необходимых для того, чтобы мы становились сильнее, именно поэтому этот проект создан при поддержке и в сотрудничестве с КШГУ.

"У него была цель – стать командующим Сухопутными войсками Украины.

При этом он мечтал о сильной, современной армии в Украине, где наивысшей ценностью является человеческая жизнь, а личный состав мотивирован, профессиональн и достойно подготовлен по стандартам и протоколам НАТО. А также он хотел видеть украинскую армию, которая работает по принципам меритократии, где люди прочат карьерный путь, учитывая их профессиональные умения и навыки, опыт, а не благодаря дружеским или родственным связям или полезным знакомствам.

Он хотел однажды увидеть в Украине мощную, мотивированную военную элиту.

Стипендия "Непотерянное поколение" имени Леонида Грищенко – именно об этом. Этот проект о сильном поколении молодых людей, закаляющихся войной прямо сейчас, у нас на виду. О том, чтобы дать возможность этим людям стать настоящими профессионалами своего дела, чтобы они могли менять страну в лучшую сторону", – подчеркнула Антонина Коваленко.

Координатор стипендии: наблюдательный совет, в который войдут родные Леонида Грищенко, его невеста, представители общественности, военные, журналисты.

Проект начнется в апреле. Претенденты должны послать мотивационное видео на 2-3 мин и с целью мотивационное письмо.

Как пояснила директор КШГУ Анна Мищенко, стипендию смогут получить до 40 человек в течение года.

"Надеемся, что этот проект, призванный развивать в Украине мощное профессиональное сообщество людей, стремящихся иметь современную сильную армию, будет работать не один год", – подчеркнула она.