'Память – это поле для справедливости': глава Института нацпамяти Дробович дал интервью музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Публичное интервью с Антоном Дробовичем, украинским общественным и государственным деятелем, экспертом в сфере коммуникаций, образования и культуры, председателем Украинского института национальной памяти, состоялось вживую в рамках продолжавшейся выставки "Голоса" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова в Киеве в течение трех месяцев. Издание "Історична правда" опубликовало сокращенную версию разговора.

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Ее можно прочитать по ссылке.

Фонд подготовил полное видео интервью с Антоном Дробовичем, которое модерировала Анастасия Платонова, культурная критика и куратор.

В рамках интервью эксперт отметил, что в странах, вышедших из-под тоталитарного режима, создаются специальные институты, имеющие задачу восстановить национальную память. Став независимым государством в 90-е годы, Украина вошла в число стран с такой же задачей, но не смогла ее полноценно выполнить.

"Ситуация изменилась после революции Достоинства, когда мы осознали, что память используется против нас как оружие, влияя на массовое сознание. Государство признало важность этого вопроса, начало создавать мемориальные институты, поддерживать их, хотя недостаточно. Вторжение показало, что россияне работают в этой сфере: запрещают говорить о правозащите, исследовать собственную историю, оправдывают коммунистический тоталитарный режим. В 2014 году мы начали активнее противодействовать, а апофеозом стал 2022 и 24 февраля, после которых стало понятно, что придется действовать еще быстрее", – подчеркнул эксперт.

Речь также шла о постепенном осознании после 2014 года украинским обществом своей роли во взаимодействии с государственной властью – не обособлении от власти, а привлечении к ней и ответе на вмешательство российской агрессии.

"Общество стало больше вовлекаться в эти процессы, тема стала шире обсуждаться. И тут на сцену вышли реалии войны: гробы с фронта, что существенно изменило ситуацию. Одними из первых, кто почувствовал серьезность этой части, были крымчане, дончане и луганчане. Это показало, что национальная память и политика памяти не менее важны, чем экономика или безопасность. Оказалось, что русские прежде всего берутся за образование, язык образования, культуру, музеи, содержание. Органы власти, общественные организации, академические институты и те люди, которые первыми почувствовали, к чему все это ведет, начали мобилизоваться и сосредотачиваться на сохранении памяти", – объясняет Антон Дробович.

По словам эксперта, сейчас в Украине существует невероятно большой запрос на мемориализацию – и наша страна делает то, что не делали другие государства.

"Мы сейчас уникальны в мире тем, что занимаемся мемориализацией во время войны, обсуждаем переходное правосудие во время войны, выставки проводим во время войны, и все эти люди еще живы! Это практически беспрецедентно. Это новый подход к комеморации. Не факт, что он сработает, но у нас большие шансы. Мы живы и продолжаем бороться, поэтому должны использовать все возможности для того, чтобы наша память и справедливость нашли свое место в будущем", – отмечает Антон Дробович.

Музей собирает и хранит крупнейшую в мире подборку свидетельств из первых уст о войне в Украине – это уже более 120 тысяч историй. Выставка "Голоса", которую посетили более 5 тысяч человек, состоялась в Музее истории города Киева, основываясь на рассказах, собранных Музеем "Голоса Мирных".

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