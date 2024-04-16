Ответы для будущих родителей: пошаговый гайд для усыновителей от Фонда Рината Ахметова

Обязательно ли быть в браке, чтобы усыновить ребенка? Нужно ли иметь для этого собственное жилье? Кому запрещено усыновлять ребенка? В 2023 году в Украине насчитывалось более 60 тысяч детей, ожидающих новых семей. В гайде, созданном программой "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова и LIGA.net, мы подробно разобрали все, что смущает будущих усыновителей. Ответы на самые острые вопросы дает эксперт Любовь Лориашвили – психологи юрист и главная специалист Киевского городского центра социальных служб для семьи.

Уже более 10 тысяч детей нашли новые семьи благодаря программе "Сиротство – нет!" Фонда и этот путь сформировал большой опыт помощи будущим усыновителям. Спецпроект разработан для того, чтобы поддержать будущих родителей на пути к ребенку, предоставить практические советы и ответить на вопросы. Читайте и изучайте по ссылке.

Проект базируется на справочнике и видеогайде "Шаги к ребенку", созданных Фондом Рината Ахметова, который все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье.

В работе над видеогайдом "Шаги к ребенку" приняли участие известный телеведущий, шоумен и актер Тимур Мирошниченко и его жена Инна, адвокат и блоггер, которые стали послами усыновления в Украине и приняли в семью малыша из детдома. Помогала им Галина Мазур, тренер по подготовке кандидатов в семейные формы воспитания.

В специальном проекте вы узнаете, в частности:

какие 10 шагов к усыновлению необходимо пройти, чтобы принять ребенка в семью;

какие вопросы, документы, знания нужны на каждом шагу;

чем отличаются опека и усыновление;

кто может быть усыновителем, а кому это запрещено;

как влияет на процесс усыновления военное положение в Украине;

как искать ребенка и что делать дальше

Всего за 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше – на сайте Фонда.