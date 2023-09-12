'Ответственный' не означает 'причастный': социологи объяснили, как следует воспринимать результаты опроса о Зеленском и коррупции

Президент Владимир Зеленский пока имеет рекордно высокую поддержку среди населения. А запрос на борьбу с коррупцией не означает понижения его поддержки.

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Об этом заявили в Киевском международном институте социологии. В КМИС прокомментировали результаты опроса по восприятию украинцами угрозы коррупции.

Опрос был проведен в июле 2023 Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с КМИС. По его результатам, 78% украинцев считают, что президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

"Многие интерпретаторы отождествили "ответственность" с "причастностью", хотя это не так. Среди украинцев до сих пор сохраняется желание иметь сильного лидера, от которого ожидают решительных действий", - отметили в КМИС.

В то же время социологи отметили, что среди общественности есть ощутимый запрос на борьбу с коррупцией. По их словам, украинцы преимущественно плохо разбираются в государственном управлении и кто и за что несет ответственность и где может оказать влияние.

"Поэтому, как обычно, украинцы персонализируют в лице президента (больше того, кто пользуется высокой поддержкой) именно того, кто, по их мнению, способен и должен привнести необходимые изменения. То есть сейчас этот вопрос отражает запрос и призыв общественности к президенту совершить решительные действия , направленные на борьбу с коррупцией", – объяснили в КМИСе.

Социологи подчеркнули, что Владимир Зеленский сохраняет рекордно высокую поддержку (80-85% доверия или одобрения деятельности в зависимости от формулировки вопроса).

"При запросе населения на обновление центральной власти только четверть хотели бы смены президента после Победы. То есть сейчас призыв к президенту к борьбе с коррупцией не означает снижения и кризиса поддержки. Однако, конечно, в долгосрочной перспективе и особенно после Победы и после смены повестки дня могут быть существенными изменениями» – отметили в Киевском международном институте социологии.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти 78% украинцев считают президента Владимира Зеленского ответственным за коррупцию в Кабмине и военных администрациях. Больше такого мнения придерживаются граждане в возрасте 60 лет и старше. Меньше – 18-29 лет.