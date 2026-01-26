'Отсюда я уеду очень радостным': 16-летний Александр с Херсонщины стал участником 'Блогер Кэмп' Фонда Рината Ахметова

Подошла к концу первая в 2026 году зимняя смена "Блогер Кэмпа". Именно здесь 16-летний Александр из Херсонщины впервые за три года смог выдохнуть без страха: всего два месяца назад он вместе с семьей сумел выехать из оккупации.

В "Блогер Кемпе" от Фонда Рината Ахметова юноша получил поддержку и начал свободно общаться на украинском.

"Мне очень здесь нравится. Я смог наконец-то побыть в обществе многих хороших людей. Здесь много моих сверстников. Я хочу поблагодарить Рината Леонидовича за то, что он помогает таким детям, как я, и предоставляет возможность бесплатно попасть в кемп, интегрироваться в общество. Здесь созданы все условия для того, чтобы чувствовать себя спокойно", – говорит юноша.

Три года Александр жил в реальности, где вооруженные российские военные могли в любой момент ворваться в дом и запугивали семьи. Его старшего брата вывезли с мешком на голове за лайк под постом об Украине. Затем заставили фотографироваться с российским флагом и выбросили из машины. Пережитое стало глубокой травмой для всей семьи.

"Нам удалось вернуться в Украину. И мы были очень счастливы. Мы плакали, обнимались. Мы наконец рады, что смогли оттуда вырваться", – вспоминает Александр.

Сейчас перед парнем – новый вызов: адаптация к новой жизни и выбор будущей профессии. В "Блогер Кемпе" Александра поддерживают профессиональные психологи Фонда Рината Ахметова, которые помогают прожить травматический опыт, снизить тревожность и вернуть чувство безопасности.

"Я чувствую себя здесь уютно. Мне все нравится. Все дружелюбные и добрые, внимательные – вообще очень классные. Я чувствую себя здесь нужным, и ко мне относятся как к равному, как к такому же, как и все. Отсюда я уеду очень радостным и уверенным", – рассказывает Александр.

"Блогер Кэмп" объединяет детей 10–16 лет из уязвимых категорий, пострадавших из-за войны. В этом сезоне в проекте "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" приняли участие дети, возвращенные из депортации, те, кто живет в сложных обстоятельствах или под опекой, дети, потерявшие родителей, а также подопечные ОО "Сердце Азовстали".

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже почти 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За 20 лет деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.