Отрицала агрессию РФ: 5 лет тюрьмы получила жительница Черниговщины за сообщения в 'Одноклассниках'

Прилуцкий районный суд Черниговской области отправил на пять лет в тюрьму женщину, которая целых 1,5 года отрицала военные преступления России в Украине, а напротив, оправдывала действия вражеских войск. Свои домыслы подозреваемая выкладывала в социальной сети "Одноклассники", которая запрещена в нашей стране с 2015 года.

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Об этом говорится в решении суда. Также у подсудимой конфисковано имущество, которое будет направлено на нужды Вооруженных сил Украины.

"В социальной сети "Одноклассники" путем использования функции "Нравится", которая автоматически размещает данную публикацию на личной странице пользователя, разместила на своем аккаунте видеоматериал. Согласно заключению судебной экспертизы, в тексте интернет-публикации, распространенной 1 апреля 2022 года, содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – указано в сообщении.

Отмечается, что подсудимая после оглашения суда в свое оправдание заметила, что была в заблуждении, насмотревшись телевизионных пропагандистских шоу. Она не осознавала своих действий, целиком увлекшись идеями кремлевских идеологов, и теперь, конечно, раскаивается.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала россиянку, корректировавшую вражеские удары по Сумам 7 сентября. Ею оказалась гражданка РФ, которая имеет вид на жительство в Украине.

А в Кривом Роге местный житель собирал информацию о перемещении Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов на Днепропетровщине, а также фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ. Всю полученную информацию мужчина сливал россиянам, за что теперь будет отвечать перед законом.

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