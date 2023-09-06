Отопительного сезона может не быть – заявление Ассоциации городов Украины

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) вынуждены прекратить поставки горячей воды, остановить подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство.

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Ассоциация городов Украины 5 сентября обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, чтобы наработать совместные решения во избежание срыва отопительного сезона 2023/24 годов. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

"Местное самоуправление бьет тревогу: горячую воду отключают уже, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам нет тоже. За месяц до начала отопительного сезона, предприятия ТКЭ всей Украины вынуждены прекращать поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство", – говорится в заявлении ассоциации.

В Ассоциации городов Украины сообщают, что предприятия теплокоммунэнерго с 1 сентября благодаря действиям правительства отключили от режима возложения специальных обязательств (ПСО), то есть отменили гибкие условия, позволяющие стабильно работать.

"Горячей воды уже нет, а тепла при таких условиях не будет, потому что: постановление правительства от 22 августа 2023 года №896 лишило возможности предприятия приобретения природного газа по режиму ПСО для предоставления населению услуг. Правительство не возместило 36 млрд грн по разнице в тарифах и у предприятий нет средств для расчетов с газоснабжающими компаниями. Правительство инициирует изъятие 4% НДФЛ из доходов местных бюджетов, чтобы муниципалитеты не сдерживали тарифы, помогая предприятиям теплоснабжения", – отмечают в АГУ.

В заявлении также отмечается, что главы общин-членов Ассоциации городов Украины предложили премьер-министру Украины встретиться и наработать совместные решения во избежание срыва отопительного сезона 2023/24 годов.

"Без срочных изменений в Постановление №896 невозможно решать критические вопросы обеспечения предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения населению, соответственно, следует ожидать срыва отопительного сезона, а без сохранения 4% НДФЛ в бюджетах общин тарифы на тепло стремительно повысятся или будет прекращено отопление", – отмечается в заявлении.