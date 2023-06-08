'Омстимся за каждый сантиметр Херсонщины': Порошенко передал на фронт большую партию беспилотников

148 квадрокоптеров и 6 БПЛА "Валькирия" в ближайшие часы поступят в подразделения ВСУ. Все эти беспилотники закуплены за счет компании Петра Порошенко "Рошен".

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Об этом пятый президент сообщил в своем очередном видеоотчете.

"Сейчас в Херсонской области российские варвары обстреливают лодки пострадавших, которые пытаются эвакуироваться из затопленных сел, волонтеров и спасателей. Надеюсь, мир это наконец-то видит. Мы уже готовим большую партию помощи для Херсона. Кроме этого, к нам пришли долгожданные дроны для Зброи среди них – 6 больших птичек "Валькирий", – показал Порошенко технику.

"Отправим эти беспилотники на Восток к нашим ребятам, чтобы они еще точнее били, уничтожали и мстили врагу за каждое затопленное здание, за каждый сантиметр нашей Херсонщины. Чтобы удары были точны, чтобы ни один оккупант не мог спрятаться и чтобы нашим бойцам было проще искать слабые" места в обороне этих извергов", - заметил пятый Президент.

"Спасибо "Рошен", потому что это именно их инициатива, и благодарю каждого, кто покупает их продукцию, эти дроны — это тоже ваша заслуга", – отмечает Петр Порошенко.

Как известно, в июле 2022 года Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры купили у Эстонии 350 беспилотников Autel для подразделений ВСУ – в частности, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel. Стоимость партии беспилотников превысила 700 тысяч евро.

Также 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

В настоящее время реализуется контракт на поставку более 20 комплексов (65 "птичек").

Как сообщил пятый президент во время выставки вооружений в Афинах, вскоре в ВСУ поступит новая модификация БПЛА Poseidon 10. "Он имеет вдвое больший зум камеры, имеет вдвое большие характеристики "тепла", имеет на 40 процентов большую мощность батареи. Имеет новый комплекс противодействия российской системе радиоэлектронной борьбы, новой системе коммуникаций и определений", – пояснил Петр Порошенко.

Фонд Порошенко с волонтерами также производят для аэроразведчиков мобильные пункты управления на шасси британского грузовика DAF. "Это - инновационная разработка, которую придумали технари "Дела Громад". Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага. И это то, что было нужно военным для эффективной работы - чтобы русская горела в аду", - подчеркивает Порошенко.