Отменят ли в Украине комендантский час на Пасху 2023: данные по областям

Уже в это воскресенье, 16 апреля, большинство украинцев будет праздновать Пасху. В этом году, как и в прошлом, для того, чтобы освятить пасхальные корзины, придется дождаться окончания комендантского часа.

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Ограничения, связанные с войной РФ против Украины, в честь праздника отменять не будут, так что ночью верующих в храмах не будут ждать, там может находиться только духовенство. Детальнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Отметим, что недавно в ряде регионов комендантский час несколько сократили, однако на Пасху дополнительных изменений в эти графики вносить не будут.

Так, в Киевской областной военной администрации сообщили, что в ночь с 15 на 16 апреля в Киевской области будет действовать стандартный комендантский час – с 00:00 до 5:00. После завершения комендантского часа люди смогут пойти в храмы, однако они должны оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

В КОВА также напомнили, что для удобства населения богослужения на Пасху будут транслироваться в онлайн-режиме.

"Обращаем внимание на необходимость ограничить количество присутствующих на территории церквей и кладбищ во время освящения пасхальных корзин и в поминальные дни. Такие меры необходимы в первую очередь для безопасности мирного населения в соответствии с требованиями военного положения", – сказано в сообщении.

Ситуация в других регионах

В остальных областях Украины, как и на Киевщине, комендантский час не будут отменять. Верующих просят придерживаться комендантского часа и идти в храмы только после его окончания.

В прифронтовых и деоккупированных населенных пунктах людям на пасхальные праздники запретили ходить на кладбища. В частности, такой запрет был выдан в Харьковской и Херсонской областях.

Продолжительность комендантского часа на Пасху в областях Украины:

– Винницкая область – с 00:00 до 5:00;

– Волынская область – с 00:00 до 5:00;

– Днепропетровская область – с 00:00 до 5:00 (ниже смотрите исключения);

– Донецкая область – с 21:00 до 5:00;

– Житомирская область – с 00:00 до 5:00;

– Закарпатская область – единственный регион, где комендантского часа нет;

– Запорожская область – с 23:00 до 5:00;

– Ивано-Франковская область – с 00:00 до 5:00;

– Кировоградская область – с 23:00 до 5:00;

– Луганская область – с 21:00 до 5:00;

– Львовская область – с 00:00 до 5:00;

– Николаевская область – с 00:00 до 5:00;

– Одесская область – с 00:00 до 5:00;

– Полтавская область – с 00:00 до 4:00;

– Ривненская область – с 00:00 до 5:00;

– Сумская область – с 23:00 до 4:00;

– Тернопольская область – с 00:00 до 04:00;

– Харьковская область – с 23:00 до 5:00;

– Херсонская область – с 20:00 до 6:00

– Хмельницкая область – с 00:00 до 5:00;

– Черкасская область – с 00:00 до 4:00;

– Черновицкая область – с 00:00 до 5:00;

– Черниговская область – с 00:00 до 4:00.

На Днепропетровщине в некоторых районах отличается продолжительность комендантского часа. С 21:00 до 4:00 он действует в Никопольской городской территориальной общине, Марганецкой городской территориальной общине, Червоногригоровской поселковой территориальной общине (кроме территории Дмитровского старостинского округа), Покровской сельской территориальной общине (кроме Новософиевского старостинского округа), Высшетарасовском старостинском округе Мировской сельской территориальной общины.

Комендантский час с 22:00 до 4:00 длится в Покровской городской территориальной общине, Томаковской поселковой территориальной общине, Дмитровском старостинском округе Червоногригоровской поселковой территориальной общины, Новософиевском старостинском округе Покровской сельской территориальной общины, Мировской сельской территориальной общине (кроме Высшетарасовского старостинского округа), Першотравенской сельской территориальной общине.

В указанный период времени запрещено находиться на улице и в общественных местах, а также передвигаться пешком или на транспорте, если у вас нет специального пропуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине на Пасху, 16 апреля, будет сухой и малооблачной. Синоптики предполагают, что температура воздуха может подняться до +17 градусов.

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