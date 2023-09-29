Отличается ли статус беженца от временной защиты и что нужно знать украинцам: объяснение

Международно-правовой статус "беженец" могут получить люди, которые из-за опасений стать жертвой преследований по признаку расы, религии, политических взглядов, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе находятся за пределами своей страны и не могут пользоваться ее защитой. Что касается украинцев, оказавшихся за пределами Украины в связи с полномасштабной войной, то они могут получить статус временной защиты.

Терминологию объяснила глава Государственной миграционной службы Украины Наталия Науменко на своей странице в Facebook. Простыми словами, беженцу необходима защита от государства, из которого он сбежал.

"Не потому что началась война и ты ищешь безопасное место для себя, чтобы просто жить, а потому, что ты ищешь убежище в другой стране, потому что твое государство тебя преследует", – пояснила председатель ГМС.

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В более широком понимании беженство действительно воспринимается как явление, описывающее людей, вынужденных покинуть дом и искать защиты в более безопасном месте.

Однако нельзя приравнять международно-правовое значение статуса "беженец" и ощущения, вызываемые словом "беженец", подчеркнула Науменко.

Для получения статуса "беженец" гражданин должен предоставить доказательства того, что он является жертвой преследований. Соответствующие ведомства проводят длительные проверки всех обстоятельств, применяется в том числе индивидуальный подход.

"Тот, кто получает статус беженца, "боится своего государства", "боится преследований своим государством" и не может возвращаться в свою страну никоим образом, даже на короткий срок.

И вот когда человек получит международную защиту посредством статуса беженца, государство начинает его интеграцию в свое общество. Полученный статус беженца – бессрочный", – пояснила Науменко.

Как отметила она, в понимании международного права украинцы, которые из-за войны поехали в другую страну, не беженцы.

Там они могут получить временную защиту, срочную помощь, например, финансовую, образовательную, социальную, медицинскую. Но речь о долговременной интеграции в общество иностранной страны для получения ее гражданства не идет.

"Вот почему не может быть программ долговременной интеграции для тех, кто получил временную защиту", – подытожила глава ведомства.

Как писал OBOZREVATEL:

– По данным на сентябрь, количество украинцев в Германии за год выросло более чем на 400 тысяч человек. При этом количество наших граждан в Польше за этот же период сократилось на 350 тысяч.

– О том, почему украинские переселенцы уезжают из Польши в ФРГ, можно почитать в нашем материале по ссылке.

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