Так, друзья — сегодня будет продолжение недавнего поста о советском дефиците — большой и интересный пост о том, как и за чем именно люди в СССР стояли в очередях. Что интересно — когда фанаты СССР видят фото советских очередей, они почему-то всегда говорят, что мол эти снимки сделаны уже в девяностые годы — хотя по самим фото видно, что это как раз-таки самый настоящий СССР периода 1970-80-х годов.

Большой ошибкой также было бы считать, что очереди стали следсвием "политки перестройки" — мол при Брежневе всё было хорошо, а потом стало плохо, это не так — очереди существовали практически всё время существования СССР, просто в какие-то годы в крупных городах были менее выражены. Для ознакомления с вопросом можно посмотреть хотя бы фильм "Новоселье Олега Попова", снятый в 1960 году — там весьма подробно показаны такие очереди, в которых люди давятся за самыми простыми продуктами, вроде колбасы, рыбы или консервов.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как и за чем именно стояли в очередях в СССР.

Откуда взялись советские очереди?

Для начала немного о том, откуда в СССР вообще взялись очереди. Как это понятно из самого принципа — очередь возникает там, где количество желающих завладеть каким-либо ресурсом превышает количество самого ресурса либо количество мест его реализации. Проще говоря — либо дефицитных пылесосов не хватит на всех, либо они будут продаваться только в одном магазине большого города — именно из-за этого и возникали очереди.

Почему же возникала такая ситуация, когда населению СССР не хватало то одних, то других товаров? В СССР была плановая экономика, при которой более-менее стабильно работал лишь военно-промышленный комплекс (ВПК), чья продукция использовалась для постоянного наращивания военной силы. При этом все остальные бытовые товары (как их презрительно именовали — ширпотреб) производились в неадекватных (либо слишком больших, либо слишком малых) количествах, и часто плохого качества, поэтому нередки бывали ситуации, когда в магазине хозтоваров есть 1000 чеснокодавилок, но нет ни одного пылесоса — ошиблись в планировании. Происходило так из-за того, что в СССР фактически не существовало свободного рынка и конкуренции.

Что касается качества, то у промышленных товаров оно было чаще всего низким — это всё сказки, что мол в СССР делались какие-то сверх-качественные товары. В СССР не было торговой конкуренции, а это значит, что товары могли любого качества — их покупали в любом случае по принципу "за неимением лучшего". Не было никакого стимула выпускать новые модели, бороться за покупателя — в закрытой экономической системе всё и так покупалось.

В общем, как видите, в том что в СССР были постоянные очереди — виновата сама советская система производства и реализаци товаров, отчего страдали простые граждане.

1. Еда и дефицитные продукты.

За более-менее приличными продуктами в СССР (особенно в поздние годы его существования) всегда выстраивались длиннющие очереди. Практически всегда очереди были за — хорошей сыровяленой либо сырокопченой колбасой (ценилась за количество мяса в отличиее от туаленто-бумажных "докторских"), любым мясом (кто встал первый — разбирали лучшие куски, остальным оставались кости), одно время очереди были даже за гречкой (которая вдруг стала дефицитом).

Практически всегда были очереди за необычными и редкими в СССР продуктами — бананами (позже и за вялеными бананами в том числе), мандаринами, хорошими фруктами вроде арбузов или дынь (беспроблемно покупались лишь яблоки). В восьмидесятые годы очереди часто возникали за хорошим кофе и икрой — эти товары были дефицитными и редкими. Ещё ценились польские замороженные овощи, венгерский зеленый горошек и болгарский кетчуп, а также сладости вроде хороших шоколадных конфет — за ними тоже часто были очереди.

Здесь ещё следует добавить тот факт, что розничная торговля в СССР была организована крайне неэффективно, супермаркетов в классическом понимании (когда вы набираете товары в корзинку и идете к кассе) было немного — чаще покупателям нужно было стоять отдельные очереди в колбасный, молочный и овощной отделы, а потом еще и стоять в "общей очереди" на кассу, где пробивались товары вроде суповых концентратов или спичек.

2. Одежда и обувь.

Все советские газеты писали о постоянном увеличении выпуска обуви и одежды, по советскому ТВ в программе "Время" дикторы поставленными голосами рапортовали об открытии новых промышленных предприятий, безработицы в стране официально не было — и тем не менее, хорошая одежда и обувь была жутким дефицитом.

Отчего же так происходило? Причины всё те же — низкое качество и неадекватное экономическое планирование. По качеству — в СССР очень редко шили что-то более-менее приличное, что хоть отдаленно напоминало вещи из европейских модных журналов, это же касалось и обуви. У предприятий просто не было стимула следить за модой и постоянно перекраивать производственные линии — конкуренции в стране не было. Что касается планирования — то нередки были стиуации, когда в обувном магазине есть только одна модель женских туфель и 10 моделей мужских сапог, причём последние будут только 45 размера.

За хорошей одеждой и более-менее качественной обувью всегда бывали очереди — причем в восьмидесятые годы в таких очередях часто стояли ночами, сменяя друг друга — например, в Минске так покупали качественные кожаные туфли "Белвест", которые однажды "выбросили" в продажу. Что самое интересное — туфли реализовывал с черного хода магазин хозтоваров)

3. Косметика и средства гигиены.

СССР научился делать баллистические ракеты и ядерные бункеры, но за всё время своего существования так и не освоил выпуск нормальных средств женской гигиены и презервативов — последние были одновременно и низкого качества, и дефицитом. Еще дефицитом была туалетная бумага — только за ней одной выстраивались длиннющие очереди, из которых счастливые отоваренные покупатели выходили перевязанные рулонами на веревочке)

Дефицитом были и нормальные шампуни, пены для ванн и парфюмерия, причем наиболее качественными из всех имеющихся в наличии считалась продукция "стран соцлагеря" и прибалтийских республик СССР — ценилась парфюмерия и помады польских марок "Быт может" и "Пани Валевска", а также продукция рижской фабрики Dzintars.

4. Алкоголь и сигареты.

Хорошие импортные сигареты считались в СССР жутким дефицитом — в фильмах 1970-х годов "Marlboro" курили исключительно всякие богачи и мажоры. Не знаю, можно ли было купить "Marlboro" в магазинах — скорее всего, нет — эти сигареты доставали по каким-то другим каналам. Зато в магазинах очереди были за просто более-менее приличными сигаретами — в СССР таковыми считались сигареты "Космос" из-за того, что в них был фильтр, табак неплохого качества, да и всем своим видом они больше напоминали "заграничные" сигареты, чем какая-нибудь "Астра" или "Прима".

Очереди за алкоголем — отдельная большая тема, особенно много их было в позднем СССР, когда в силу вступил "сухой закон" Горбачёва — алкоголь продавали только в строго определенное время и в ограниченных количествах, из-за чего к магазинам выстравались километровые очереди — стояли, в основном, за каким-нибудь крепленым 18-градусным вином либо за водкой. Ещё одно время было правило, по которому алкоголь в рабочее время не продавали никому в спецодежде (строителям, электромонтерам и т.д.), и поэтому компания из 3-4 страждущих старалась подослать в очередь кого-то "в штатском") Не в последнюю очередь именно поэтому в позднем совке пили всякий технический шмурдяк.

Помимо краткосрочных очередей в магазинах, в СССР существовали ещё и так называемые долгосрочные очереди — на мебель, автомобили и жильё. Человека вносили в тот или иной список, по которому можно было продвинуться, если у человека были те или иные льготы. Время от времени в очередях случались "переклички", и часто если участник "длинной очереди" пропускал такую перекличку — его вычеркивали.

Такие дела.

А вы помните очереди в СССР? Что вообще думаете об этом всём?

Напишите в комментариях, интересно)

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