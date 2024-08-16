Открыт мегазбор на пикапы и джипы для воинов Харьковского и Покровского направлений

Война с российскими оккупантами продолжается, и украинские защитники нуждаются в нашей поддержке. В частности, постоянная потребность в боевых машинах, ведь на фронте автомобиль – это расходный материал.

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Военный корреспондент, волонтер и координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала объявил сбор средств на пикапы и джипы для воинов Харьковского и Покровского направлений. Об этом Бочкала сообщил в своем Telegram-канале.

Волонтер призывает всех небезразличных украинцев приобщиться к благородному делу и задонатить кто сколько сможет, чтобы боевые машины стали хорошим подспорьем для наших защитников. Ведь хорошо известно, что автомобиль помогает бойцам продвигаться вперед и спасает их жизнь.

Все желающие задонатиты будут участвовать в розыгрыше и получат шанс выиграть флаг с подписью "железного генерала" Валерия Залужного. Среди донатеров разыгрывается два таких флага.

А за самый большой донат благотворитель получит флаг с автографами чемпионок Олимпийских Игр 2024 года по фехтованию.

Все, кто хочет помочь украинским защитникам, могут сделать это по реквизитам:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/4SSK55aRaK

Карта Приват: 5457 0822 2535 3445

PayPal: [email protected]

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