'Отказываются вставать под гимн РФ и помнят историю Украины': россияне не могут справиться с украинскими детьми на оккупированных территориях. Видео

На временно захваченных российскими войсками территориях Украины педагоги-предатели, которые перешли на сторону врага, жалуются, что дети отказываются от "уроков патриотизма" и задают провокационные вопросы об истории государства-террориста. Учителя-коллаборанты признаются, что промывают украинцам мозги пропагандой, но это не приносит результата.

Видео с "откровениями" одного из педагогов на оккупированной территории опубликовали в сети в среду, 27 сентября. Женщина сказала, что в школах из кожи вон лезут, чтобы из маленьких украинцев "воспитать нормальных русских детей" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Постоянно звучит русский гимн, мы увеличиваем количество этих уроков патриотизма. У нас много уроков русской литературы и истории. Но дети отказываются. Некоторые прогуливают уроки. Был случай, когда дети младших классов не встали принципиально на гимн России. Мы вызывали родителей и говорили с ними", – рассказала она.

Видео дня

Коллаборантка также отметила, что старшеклассники саботируют уроки истории России и задают провокационные вопросы, а историю Украины из школьной программы вообще убрали.

"Дети в старших классах задают провокационные вопросы учителям по русской истории, потому что они еще знают что такое история Украины. Понятно, что мы это давно убрали со школьной программы.. Но все равно", – выдала предательница.

Она также сказала, что ситуацию в оккупированных школах усугубляют учителя-гастролеры из Бурятии и Дагестана – их украинские дети вообще отказываются воспринимать.

"Мы пытаемся улучшить качество образования у нас в области, но к нам недавно приехали учителя из Дагестана и Бурятии и тут, конечно, есть проблема... Качество образования сразу ухудшилось – дети жалуются, не хотят ходить на уроки. Чувствуется, что нет уважения к учителю", – заявила педагог.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированных территориях украинского юга оккупанты усиливают мероприятия по проведению "мобилизации". Оказавшимся под оккупацией мужчинам вручают "повестки" вместе с российскими паспортами.