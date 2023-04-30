Отец-воспитатель девяти детей доверил историю о войне Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Александр Барышевский – отец-воспитатель детского дома семейного типа на Киевщине. В его семье сейчас девять детей. Как он принимал решение "уехать" или "остаться"? Свою историю он доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

"Мы с женой хотели иметь много детей. У нас родилась одна дочь. Потом мы усыновили ребенка. Но где одна - там и больше", - говорит Александр.

В то, что начнется полномасштабная война, в семью не верили. Но в первые же часы возник вопрос, где детям будет безопаснее: в дороге или дома.

"О централизованной эвакуации речь не шла. Нам нужно было своим ходом добраться хотя бы до Броваров или Белой церкви. Мы уже не понаслышке знали, что все дороги безжалостно обстреливают, и решили остаться", — вспоминает мужчина.

Семья постоянно была на связи со своей кураторшей, начальницей службы по делам детей. Они были готовы уехать в любой момент.

А потом в их поселок, Войтово, зашли бойцы ВСУ. Тогда Александр понял, что эвакуироваться придется.

"Но исключительно врагам" - уточняет он.

Послушать его историю можно по ссылке https://bit.ly/3HoasNo

История Александра вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает уже более 65 тысяч историй.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.