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Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб известный видеограф из Кривого Рога. Фото

Марина Лисничук
Общество
2 минуты
2,3 т.
Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб известный видеограф из Кривого Рога. Фото

Защищая Украину от российского агрессора, на фронте погиб воин из Кривого Года Денис Литкевич. Мужчина был талантливым, хорошо известным в городе видеографом.

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О трагическом известии стало известно 7 марта – жизнь защитника оборвалась на Бахмутском направлении. О потере написала его супруга Сюзанна в социальных сетях.

"Пишу это и не верю. Его больше нет с нами. Мой любимый, мой лучший… Денис погиб", – отметила она.

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб известный видеограф из Кривого Рога. Фото

Криворожский телеканал "Рудана" сообщает, что все, кто знал Дениса Литкевича, вспоминают его как замечательного профессионала, заботливого мужа и отца.

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб известный видеограф из Кривого Рога. Фото

Свою боль от печального известия выразила его коллега – фотомастер Елена Шунькина.

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб известный видеограф из Кривого Рога. Фото

"Не могу поверить. Коллега, который мог бы еще создать столько красоты. Он не был рожден воином, но встал на защиту страны. Защищал нас всех и положил жизнь за нас. Как же я ненавижу проклятую рус*ю. Сколько горя они нам нанесли, сколько прекрасных людей убили. Вечная память, вечная слава нашему Герою", – отметила она.

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб известный видеограф из Кривого Рога. Фото

В гражданской жизни Денис Литкевич был одним из самых востребованных видеографов не только Кривого Рога, но и всей Украины. У мужчины остались жена и сын.

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб известный видеограф из Кривого Рога. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину вблизи Бахмута на Донетчине погиб львовский пластун, "Лесной Черт" Павел Петрущак. Он был активным участником Революции Достоинства и с первых дней полномасштабного вторжения ушел на фронт разведчиком.

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