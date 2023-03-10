Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб известный видеограф из Кривого Рога. Фото

Защищая Украину от российского агрессора, на фронте погиб воин из Кривого Года Денис Литкевич. Мужчина был талантливым, хорошо известным в городе видеографом.

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О трагическом известии стало известно 7 марта – жизнь защитника оборвалась на Бахмутском направлении. О потере написала его супруга Сюзанна в социальных сетях.

"Пишу это и не верю. Его больше нет с нами. Мой любимый, мой лучший… Денис погиб", – отметила она.

Криворожский телеканал "Рудана" сообщает, что все, кто знал Дениса Литкевича, вспоминают его как замечательного профессионала, заботливого мужа и отца.

Свою боль от печального известия выразила его коллега – фотомастер Елена Шунькина.

"Не могу поверить. Коллега, который мог бы еще создать столько красоты. Он не был рожден воином, но встал на защиту страны. Защищал нас всех и положил жизнь за нас. Как же я ненавижу проклятую рус*ю. Сколько горя они нам нанесли, сколько прекрасных людей убили. Вечная память, вечная слава нашему Герою", – отметила она.

В гражданской жизни Денис Литкевич был одним из самых востребованных видеографов не только Кривого Рога, но и всей Украины. У мужчины остались жена и сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину вблизи Бахмута на Донетчине погиб львовский пластун, "Лесной Черт" Павел Петрущак. Он был активным участником Революции Достоинства и с первых дней полномасштабного вторжения ушел на фронт разведчиком.

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