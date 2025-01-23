От ультразвука до ИВЛ: 'Стальной фронт' предоставил 'Азову' технику для полевого госпиталя

Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова предоставила 12 бригаде специального назначения "Азов" комплект медицинского оборудования, что позволит оборудовать полноценный полевой госпиталь в зоне боевых действий.

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Переданное оборудование включает в себя аппараты искусственной вентиляции легких HAMILTON-T1, портативный ультразвуковой аппарат Venue Go, мобильный операционный стол, инфузионные насосы, наборы для переливания крови и т.д.

Этот список можно назвать "золотым стандартом" для военной операционной, которая покрывает широкий спектр экстренных потребностей и обеспечивает автономную работу без поддержки со стороны тыла.

Кроме того, переданная техника включает оснастку реанимобиля: аппараты ИВЛ и УЗИ, аспираторы, мониторы жизненно важных показателей.

Здесь оборудование операционной и реанимобиля – все необходимое, чтобы качественно и быстро проводить операции в любых условиях и спасать жизнь наших защитников. Мы передаем это с большой благодарностью бойцам, защищающим страну", – прокомментировала Ксения Сухова, представительница "Стального фронта".

Техника покрывает потребности для оказания экстренной помощи при угрожающих жизни травмах, характерных для боевых условий: ранения, кровотечения, взрывные травмы, ожоги, переломы, травмы грудной клетки. Это набор быстрого реагирования, который позволяет стабилизировать раненого, спасти жизнь и подготовить к дальнейшей эвакуации в тыл.

Полученное оборудование значительно повысит наши возможности по оказанию медицинской помощи в полевых условиях. Мы благодарны за поддержку, которая спасает жизнь наших собратьев", – добавил Иван Игнатьев, начальник логистики 12 бригады специального назначения "Азов".

Как известно, весь 2024 бойцы бригады выполняли задания на самых сложных участках фронта, в частности на Лиманском и Торецком направлениях.