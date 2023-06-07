Безсумнівно, Пушкін видатний поет, великий співець імперії.

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Тієї імперії, яка має припинити нарешті своє існування, двічі недобита у ХХ сторіччі.

Бо вона все перетворює на зброю, навіть своїх поетів.

Втім, Пушкін при житті був не проти, радісно писав про славу імперії.

Можливо, він не винен, бо тоді всі так бачили світ.

Ми ж любимо Кіплінга, імперіаліста – бо його імперія далеко від нас.

Але все це не має значення. Імперія мусить піти під воду історії разом зі своїми поетами. Час імперій минув, одна чи дві залишилися, і їм вже не місце на цій планеті. Шкода, що за усвідомлення цього людством маємо сплатити саме ми.

ПС: Чимало пишуть про те, що нам потрібна вільна росія, без цього не буде вільної України.

Я не згоден.

Нам потрібні вільний Татарстан, вільний Башкортостан, Якутія-Саха, Калмикія, Бурятія, Інгушетія, Чеченська республіка, Ерзянь Мастор, ... далі по списку, а також вільна Уральська республіка, вільний Сибір, Кубань, Інґрія, ...

Чи буде при цьому вільною росія, неважливо. Нехай зіґують в межах МКАД.