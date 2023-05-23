"От пережитого сын перестал говорить": семья из Мариуполя получила жилье в Днепре, которое обустроил Фонд Рината Ахметова
Восьмилетний Тимофей из Мариуполя молчал долгие 2,5 недели. Он не издавал ни звука, когда россияне уничтожали его родной город. Молчал, когда на его семью обрушилась крыша после "прилета". И когда увидел, во что превратили Мариуполь враги...
Недавно мальчик и мама Наталья получили ключи от нового жилья в Днепре. Обустроить его помог Фонд Рината Ахметова. В спокойных условиях мальчик снова заговорил. Историей семьи поделился посол Фонда, актер и ведущий Алексей Суханов.
После этой атаки они с мамой чудом не пострадали физически. Но Тимофей все видел, знал и помнит. Он как никогда много спал, чтобы не видеть и не слышать происходящего вокруг. Семья надолго спустилась в подвал. Когда вышли, не узнали город.
"У нас во дворе были кресты, могилы. Многие были под завалами. Когда мы с детьми сидели в подвале, прилетело под дом. Этот звук не забыть", — вспоминает Наталья.
Для таких детей, как Тимофей, даже минимальный стресс – это большой удар. У мальчика аутизм. Все, что он пережил в подвалах Мариуполя и видел на улицах, мама будет долго корректировать со специалистами. Когда волонтеры увезли Наталью с сыном из Мариуполя в Днепр, Тимофей заговорил. Пока это отдельные слова. Но их всегда понимает мама.
В Днепре, рядом с детской площадкой, очень нравится Тимофею, их временный дом. 55 будущих жителей общежития – дети, 7 из которых с инвалидностью. Партнером пилотного проекта социального жилья для мариупольцев #ЯМариупольЖилье стал Фонд Рината Ахметова, взяв на себя оснащение зон совместного пользования, от мебели и техники на кухне до игрушек в детской комнате.
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