От мороза и снега до дождя: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на начало недели

В Украину в ближайшие трое суток, 25-27 января, ожидаются временами небольшой и умеренный дождь и мокрый снег.

Как сообщает Укргидрометцентр, на дорогах страны возможна гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

"Температура завтра (25 января – Ред.) ночью 0-5° тепла, днем ​​3-8°, на юге до 10° тепла, в западной части, 26-27 января в большинстве областей ночью и днем ​​от 3° мороза до 3° тепла (ночью 27 января до -6° мороза)", – предупредили синоптики.

При этом в Карпатах в понедельник ожидается сильный снег, температура в течение суток 0-5° мороза; в последующие двое суток – без существенных осадков, температура ночью 7-12°, днем ​​4-9° мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, потепление, которое началось в Украине после сильных морозов, продлится недолго. Уже с 26 января начнется новый период похолодания, хотя и без "экстремальных" температур. Остаток зимы может быть дождливым, а весна – поздней, спрогнозировали синоптики.