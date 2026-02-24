От амуниции до технологий: как 'Интерпайп' Пинчука трансформировал поддержку своих защитников за годы войны

За четыре года полномасштабного вторжения в Силы обороны из компании "Интерпайп" Пинчука присоединились почти полторы тысячи работников. Каждого из них работодатель сопровождает с первого дня службы, поддерживая как самого военнослужащего, так и его подразделение.

За это время характер войны существенно изменился, а вместе с ним и характер поддержки защитников. В 2022 году оборонцы нуждались в помощи в обеспечении базовым снаряжением, начиная с 2024 года - в технологической поддержке. В то же время в компании отмечают, что в течение четырех лет основной принцип - реагировать на наиболее критические потребности - остается неизменным.

"Мы закрываем то, чего больше всего не хватает здесь и сейчас. Работаем там, где возникает самый острый дефицит – где потребность уже сегодня, а не через год. Бизнес имеет ресурс и способность действовать системно. И главное – реагировать сразу. Именно поэтому нашей работой мы дополняем, а не дублируем государство", – рассказывает директор по коммуникациям и куратор Патронатной службы "Интерпайп" Людмила Новак.

Подробнее о том, как "Интерпайп" трансформировал поддержку за четыре года войны, рассказывает издание LIGA.net.

В первые месяцы полномасштабной войны ключевыми запросами были бронежилеты, каски, форма, средства тактической медицины. Часть амуниции компания закупала за рубежом, часть изготавливали украинские производители. Постепенно государственное обеспечение стабилизировалось, в то же время изменился характер потребностей. Технологическая война требует постоянной адаптации. Дроны быстро устаревают, противник меняет частоты, поэтому технику регулярно дооснащают VTX-антеннами и скремблерами. Сегодня около 70% закупок компании для своих военных составляют технологические позиции – дроны, средства радиоэлектронной борьбы и комплектующие к ним, автомобили, генераторы, зарядные станции и оборудование для связи.

За каждым запросом стоят конкретные имена – тех, кто работает с технологиями на передовой. До полномасштабного вторжения Анатолий Кучеренко работал на одном из заводов "Интерпайп" в Никополе. С первых дней войны он приступил к службе в одном из батальонов территориальной обороны. Год назад военный получил акубаротравму – повреждение слуха – и был признан ограниченно годным. Но даже после этого не искал способа вернуться к гражданской жизни, а наоборот – стремился оставаться максимально полезным для армии. Именно поэтому перевелся в батальон беспилотных систем.

"По специальности я инженер-конструктор, ранее работал оператором станков с ЧПУ. Весной прошлого года ко мне начали обращаться пилоты с просьбой спроектировать или доработать детали для дронов. Сначала помогал в свободное от службы время. Впоследствии компания передала мне 3D-принтер", – рассказывает военный. Сегодня защитник использует переданное оборудование для изготовления заготовки под боеприпасы для больших дронов.

Отдельным критическим направлением поддержки стало энергообеспечение подразделений - генераторы и зарядные станции сегодня являются базовой потребностью фронта. Среди примеров помощи - и квадроцикл для эвакуации, который уже спас жизнь.

Работа со специфическими запросами требует дополнительной экспертизы: к закупкам привлекают профильных специалистов, консультируются с военными и подшефными бригадами. Такой подход позволяет закрывать не только типовые, но и сложные индивидуальные потребности.

Опыт Интерпайп демонстрирует, что эффективная поддержка военных – это не разовая благотворительность, а системная модель взаимодействия бизнеса с мобилизованными работниками на всех этапах: от первых дней службы до возвращения в гражданскую жизнь.