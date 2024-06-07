От $1000 и сразу с документами: и.о. ректора НАУ рассказала о мошенниках, продающих места в аспирантуре задним числом

Исполняющая обязанности ректора Национального авиационного университета (НАУ) Ксения Семенова рассказала, что в сети появились мошенники, предлагающие поступить в аспирантуру задним числом. По ее словам, воры оценивают свои услуги в три тысячи долларов. Однако сперва им нужно перечислить $1000 задатка.

Об этом временная глава НАУ сообщила в сообщении в Facebook и разместила фото переписки. Она заверила, что все, что предлагают мошенники, сделать технически невозможно. В частности, это касается и обещания злодеев внести потенциального аспиранта в Единую государственную электронную базу по образованию (ЕГЭБО, укр. – ЄДЕБО).

"Вам предлагают сбросить 1000 долларов сразу с документами на аспирантуру. Типа этот чувак вас как-то зачислит задним числом. И еще две после того, как вас внесут в ЕГЭБО", – написала Семенова.

"Дело в том, что в ЕГЭБО вас никогда не внесут. Поздравляю. Вас нагрели на тысячу баксов. Задним числом это сделать в принципе технически невозможно. На будущий учебный год тоже", – добавила она.

Из сообщения также видно, что студент может сопровождаться и при поступлении в 2024 году. В этом случае нужно внести задаток в $500. Но для зачисления нужно зарегистрироваться и обязательно пройти единый вступительный экзамен, а также иметь полное высшее образование.

В перечень высших учебных заведений, которые предлагают воры, попали Одесский национальный технологический университет, Институт промышленных и бизнес технологий украинского государственного университета науки и технологий и НАУ. Зачислить в эти ЗВО мошенники предлагают в сентябре-октябре 2023 года.

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