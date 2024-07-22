Освежат в летнюю жару: топ-6 лучших коктейлей от AZNAURI

Жаркий летний вечер и освежающий коктейль – самое удачное сочетание, чтобы получить максимум удовольствия.

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Лето – самое время для экспериментов с коктейльными вкусами. Коктейли становятся заменой обычным напиткам, и их непревзойденный вкус точно принесет удовольствие. Многие коктейли содержат такие крепкие напитки, как ром, текила, джин или виски, однако мы предлагаем приготовить коктейли на основе любимого напитка украинцев – коньяка.

Обычно коньяк употребляют в чистом виде, однако известный в Украине бренд AZNAURI создал серию коньяков Flavored Collection, которые становятся идеальной основой для миксования в коктейлях и открывают новый взгляд на потребление этого изысканного напитка.

Коньяки этой серии доставляют настоящее наслаждение вкусом, ведь изготовлены они из выдержанных пять лет коньячных спиртов и дополнены вкусами дикой вишни (Wild Cherry) и ароматного эспрессо (Espresso), поэтому каждый потребитель может выбрать свой любимый вкус под настроение или событие. AZNAURI Wild Cherry и Espresso идеально подойдут для экспериментов и создания множества вариантов коктейлей.

Подборка коктейлей на основе коньяка AZNAURI Espresso

В AZNAURI Espresso сочетаются ноты дубовой выдержки с ароматом свежеобжаренных кофейных зерен, шоколада и орехов. Яркий кофейный вкус имеет легкую пикантную пряность и приятное послевкусие с карамельными и шоколадно-сливочными оттенками.

Коктейль AZNAURI Midnight Stormy

Для коктейля лучше всего подойдет бокал Highball. Этот коктейль сочетает в себе легкость и пикантность, благодаря сочетанию имбиря и лаймового фреша.

Ингредиенты:

45 мл – коньяк AZNAURI Espresso

120 мл – имбирный эль

15 мл – лаймовый фреш

Поочередно добавить все ингредиенты, перемешать, добавить несколько кубиков льда – и коктейль с необычным вкусом готов!

Коктейль AZNAURI Fresh & Ginger

Коктейль с насыщенно пряным вкусом и легкой ноткой свежести. Этот коктейль станет идеальным дополнением вечера в жаркий летний день.

Ингредиенты:

45 мл – коньяк AZNAURI Espresso

20 мл – медовый сироп

15 мл – лимонный фреш

Для коктейля больше всего подойдет использование бокала Old Fashion. Здесь важно перемешать все ингредиенты, чтобы почувствовалась имбирная свежесть и энергичность напитка. Украсить имбирным слайсом.

Коктейль AZNAURI* 5 Espresso Martini

Для коктейля лучше всего подойдет использование коктейльного бокала Шале. Сочетание вкусов в этом напитке экстравагантное и смелое, но точно оставит приятные впечатления после дегустации. Этот коктейль для ценителей чего-то насыщенного и крепкого.

Ингредиенты:

45 мл – коньяк AZNAURI Espresso

10 мл – сахарный сироп

30 мл – эспрессо

Для приготовления этого коктейля необходимо использовать шейкер. Готовый коктейль рекомендуется украсить зернами кофе или шоколадной стружкой.

Лучшие сочетания на основе коньяка AZNAURI Wild Cherry

Аромату AZNAURI Wild Cherry присущи ноты черного шоколада, сладкой спелой вишни и деликатные ноты вишневой косточки и миндаля. Вкус напитка мягкий, нежный и изысканный.

Коктейль AZNAURI Light Cherry

Такой нежный и одновременно элегантный коктейль не оставит никого равнодушным. Просекко и бузиновый сироп добавляют таинственности и раскрывают напиток с другой стороны. Для этого коктейля подойдет винный бокал.

Ингредиенты:

45 мл – коньяк AZNAURI Wild Cherry

10 мл – бузиновый сироп

5 мл – лимонный фреш

60 мл – просекко

20 мл – содовая

Важно добавлять все ингредиенты постепенно, чтобы сохранить вкус и изысканность коктейля. После приготовления напитка украсьте мятой и наслаждайтесь!

Коктейль AZNAURI Berry Fizz

Если хочется освежиться и не можете выбрать, какой вкус вам больше нравится, то этот напиток точно для вас. Сочетание вкусов сладких фруктов и изысканное послевкусие коньяка сделает этот коктейль незабываемым, а приготовление в бокале Highball подчеркнет его аромат.

Ингредиенты:

45 мл – коньяк AZNAURI Wild Cherry

20 мл – ежевичный ликер

15 мл – лимонный фреш

15 мл – сахарный сироп

1 капля – пенообразователь

20 мл – содовая

Все ингредиенты перемешать между собой, в конце добавить лед, украсить вишней и наслаждаться напитком.

Коктейль AZNAURI Berry Club

Для коктейля лучше всего подойдет использование коктейльного бокала. Еще один рецепт, который точно вас впечатлит. Рецептура сочетает в себе разные вкусы, так как имеет кисло-сладкие нотки, и это прекрасно утолит летнюю жажду.

Ингредиенты:

45 мл – коньяк AZNAURI Wild Cherry

15 мл – малиновый сироп

15 мл – лимонный фреш

1 капля – пенообразователь

Взять коктейльный бокал или любой, который вам нравится, смешать ингредиенты и в конце украсить малиновой пудрой или свежей ягодой. Наслаждайтесь коктейлем!

Коктейли станут прекрасным завершением дня или приятным дополнением на выходных с друзьями. Обязательно каждый найдет своего фаворита, так как вкусы каждого коктейля уникальны и дарят особые ощущения. При выборе алкоголя главное не забывать о собственных вкусовых предпочтениях, а также о качестве алкоголя!

Больше об AZNAURI в Украине

Бренд AZNAURI представлен в Украине с 2015 года в трех алкогольных категориях: коньяк, тихие и игристые вина. Его производят на инновационном заводе Akkerman Distillery. В настоящее время AZNAURI является одним из самых популярных алкогольных брендов в Украине. В категории коньяков он имеет широкий ассортимент как классических вкусов, так и особых коллекций, в частности Special Edition и Flavored Collection. Во все продукты AZNAURI интегрирован главный символ бренда – величественный лев, который олицетворяет силу, выдержку, величие и благородство.