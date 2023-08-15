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Основная цель сегодня – победа: Порошенко увеличил финансирование производства техники для фронта

Глеб Иванов
Общество
3 минуты
4,6 т.
Основная цель сегодня – победа: Порошенко увеличил финансирование производства техники для фронта

Петр Порошенко объявил об увеличении финансирования на производство передвижных авторемонтных мастерских (ПАМ), банно-прачечных комплексов, другой техники и оборудования для Вооруженных Сил Украины.

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Об этом Порошенко сообщил в Facebook. Он рассказал о поездке на предприятия, которые полностью перепрофилировали производство для нужд армии.

На предприятии рассказывают, как пришлось сменить мирный довоенный профиль на военные рельсы:

"Сосед нежелателен, который пришел на нашу территорию и диктует нам свои правила. Не для этого мы все это перестраивали, строили, чтобы кто-то пришел и начал нам диктовать, разрушать нам все, к чему мы шли, чего мы желали. Просто пришел и занимает наши территории. Основная сейчас задача – это победа. Все, что мы делали, откладываем в сторону и работаем на победу".

Основная цель сегодня – победа: Порошенко увеличил финансирование производства техники для фронта

"Мы перепрофилировали свое предприятие для Вооруженных Сил Украины. Помогаем нашим военным такими вещами как восьмикратная трубка разведчика, которая помогает сохранить жизнь, выглянуть из окопа из-за угла, из-за стены. Эту трубку разведчика передаем бесплатно в те части, которые в ней нуждаются". Также у нас есть окопный пауэрбанк. Он состоит из двух частей, здесь можно зарядить как телефон, станции, так же здесь есть выход 12V, есть выход 220V – возможно подключить Старлинк, или немножко подзарядить аккумулятор авто, если не хватает", – рассказывают на заводе.

Предприятие также производит FPV дроны и формирует школу для обучения пилотов дронов.

Основная цель сегодня – победа: Порошенко увеличил финансирование производства техники для фронта

"Максимальные усилия – выходим полностью на FPV дроны. Выходим на боевые единицы, передаем их в подразделения. Подразделения знают наши модели, наши машины и их поведение в небе", – отмечает производитель.

Украинские предприятия сейчас также пытаются самостоятельно производить необходимые детали, отказываясь от китайских.

"Дальше будем развивать эту тематику, ускорять, умножать – в планах выйти хотя бы тысячу дронов в месяц".

Основная цель сегодня – победа: Порошенко увеличил финансирование производства техники для фронта

"Все силы должны быть направлены на победу. Все украинские производства должны учитывать потребности фронта. И мы должны поддерживать понимающих производителей", - отмечает Петр Порошенко.

"С момента полномасштабного вторжения многие предприятия перестроились на военные рельсы. А мы с "Делом Громад" и Фондом Порошенко, Рошен загрузили их заказами для фронта. Обеспечили зарплатами работников возможностью платить налоги в местный бюджет. Потому что украинская экономика – это топливо нашей армии" , – убежден пятый Президент.

"Именно здесь, в этом месте, рождаются бани и ПАРМы, которые мы возим на фронт. Почти 300 инженеров работают каждый день, чтобы наши воины имели столь необходимые вещи на поле боя", – рассказывает Порошенко.

Основная цель сегодня – победа: Порошенко увеличил финансирование производства техники для фронта

Фонд Порошенко и ОО "Дело общин" с начала полномасштабного вторжения России уже передал разным бригадам Вооруженных Сил 70 банно-прачечных комплексов, 22 комплекса передвижных авторемонтных мастерских. Но запросы с фронта – сотни, поэтому и решили нарастить темпы и объемы.

"Сегодняшний визит не случаен – мы приняли решение увеличить объем заказов для производства бань и ремонтных мастерских. Воины на фронте просят их все больше", – сообщил Порошенко.

"Это честь – пожать руки талантливым украинским работникам и предпринимателям, которые обеспечивают фронт всем необходимым и вместе с тем держат нашу экономику. Сегодня у нас одна цель – победа Украины", – отметил он.

Основная цель сегодня – победа: Порошенко увеличил финансирование производства техники для фронта