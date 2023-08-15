Основная цель сегодня – победа: Порошенко увеличил финансирование производства техники для фронта

Петр Порошенко объявил об увеличении финансирования на производство передвижных авторемонтных мастерских (ПАМ), банно-прачечных комплексов, другой техники и оборудования для Вооруженных Сил Украины.

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Об этом Порошенко сообщил в Facebook. Он рассказал о поездке на предприятия, которые полностью перепрофилировали производство для нужд армии.

На предприятии рассказывают, как пришлось сменить мирный довоенный профиль на военные рельсы:

"Сосед нежелателен, который пришел на нашу территорию и диктует нам свои правила. Не для этого мы все это перестраивали, строили, чтобы кто-то пришел и начал нам диктовать, разрушать нам все, к чему мы шли, чего мы желали. Просто пришел и занимает наши территории. Основная сейчас задача – это победа. Все, что мы делали, откладываем в сторону и работаем на победу".

"Мы перепрофилировали свое предприятие для Вооруженных Сил Украины. Помогаем нашим военным такими вещами как восьмикратная трубка разведчика, которая помогает сохранить жизнь, выглянуть из окопа из-за угла, из-за стены. Эту трубку разведчика передаем бесплатно в те части, которые в ней нуждаются". Также у нас есть окопный пауэрбанк. Он состоит из двух частей, здесь можно зарядить как телефон, станции, так же здесь есть выход 12V, есть выход 220V – возможно подключить Старлинк, или немножко подзарядить аккумулятор авто, если не хватает", – рассказывают на заводе.

Предприятие также производит FPV дроны и формирует школу для обучения пилотов дронов.

"Максимальные усилия – выходим полностью на FPV дроны. Выходим на боевые единицы, передаем их в подразделения. Подразделения знают наши модели, наши машины и их поведение в небе", – отмечает производитель.

Украинские предприятия сейчас также пытаются самостоятельно производить необходимые детали, отказываясь от китайских.

"Дальше будем развивать эту тематику, ускорять, умножать – в планах выйти хотя бы тысячу дронов в месяц".

"Все силы должны быть направлены на победу. Все украинские производства должны учитывать потребности фронта. И мы должны поддерживать понимающих производителей", - отмечает Петр Порошенко.

"С момента полномасштабного вторжения многие предприятия перестроились на военные рельсы. А мы с "Делом Громад" и Фондом Порошенко, Рошен загрузили их заказами для фронта. Обеспечили зарплатами работников возможностью платить налоги в местный бюджет. Потому что украинская экономика – это топливо нашей армии" , – убежден пятый Президент.

"Именно здесь, в этом месте, рождаются бани и ПАРМы, которые мы возим на фронт. Почти 300 инженеров работают каждый день, чтобы наши воины имели столь необходимые вещи на поле боя", – рассказывает Порошенко.

Фонд Порошенко и ОО "Дело общин" с начала полномасштабного вторжения России уже передал разным бригадам Вооруженных Сил 70 банно-прачечных комплексов, 22 комплекса передвижных авторемонтных мастерских. Но запросы с фронта – сотни, поэтому и решили нарастить темпы и объемы.

"Сегодняшний визит не случаен – мы приняли решение увеличить объем заказов для производства бань и ремонтных мастерских. Воины на фронте просят их все больше", – сообщил Порошенко.

"Это честь – пожать руки талантливым украинским работникам и предпринимателям, которые обеспечивают фронт всем необходимым и вместе с тем держат нашу экономику. Сегодня у нас одна цель – победа Украины", – отметил он.