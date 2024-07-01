Основателя 'Helper Украина' Даниила Щербакова наградили государственным орденом 'За заслуги'

Президент Украины Владимир Зеленский наградил основателя общественного волонтерского движения "Helper Украина" Даниила Щербакова высокой государственной наградой – орденом "За заслуги".

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Об этом сам волонтер рассказал на странице Facebook, поделившись указом главы государства №383/2024.

"Это большая честь и ответственность для меня. Я благодарен за признание моего труда и поддержку, которую я получаю от вас всех. Этот орден принадлежит каждому из вас, ведь без вашей помощи и веры в меня этого достижения не было бы", – написал волонтер.

Особую благодарность Щербаков выразил родителям за воспитание и своей семье за поддержку и веру.

"Также хочу выразить искреннюю благодарность всей команде "Helper Украина" за вашу неутомимую работу и преданность. Слава Украине!" – добавил бизнесмен.

В Указе президента указано, что граждане Украины, среди которых и Щербаков, были награждены за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, выраженные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное выполнение профессионального долга.