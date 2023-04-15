16 апреля 2023 года, в соответствии с Постановлением Верховной Рады, Украина должна отметить 160-летие выдающегося ученого в акклиматизации, животноводства, растениеводства, природопользования и основателя заповедника "Аскания-Нова" Фридриха Фальц-Фейна.

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Багаторічний директор "Асканії" та дослідник життя і наукового доробку Фрідриха Фальц-Фейна Віктор Семенович Гавриленко переконує, що нинішній ювіляр народився 16 квітня 1863 року за старим стилем (28 квітня за новим стилем) в Асканії-Новій.

Науковці також переконують, що датою заснування Асканії-Нової слід вважати 1874 рік, коли 11-річному барону звели вольєри для утримання тварин. Після того, як 17-річний гімназист Фрідрих Фальц-Фейн успішно склав іспити, він отримує у власність 8 десятин землі та свої перші вольєри зі степовими тваринами. Від тоді колекція зоопарку постійно поповнюється. З трьох основних обʼєктів Асканії (зоопарк, заповідний степ і зрошувальний парк) найулюбленішим дітищем Фрідриха Едуардовича протягом всього його життя був зоопарк.

Брат Ф.Е. Фальц-Фейна Володимир наводить інформацію про ссавців та птахів в "Асканії-Новій" станом на січень 1914 року, де вказує про наявність 55 видів ссавців, що утримувалися в зоопарку або мешкали в степу та 402 види птахів.

Тож цілком слушно багато відомих вчених називали Фрідриха Фальц-Фейна – "ПЕРШИМ СТЕПОВИМ ЕКОЛОГОМ".

Визначний вчений відчув на собі і всі принади більшовицької влади Росії. Перебуваючи у Москві, засновника "Асканії-Нової" на початку 1918 року було заарештовано як німецького шпигуна й поміщено в Бутирку. У вʼязниці від пережив інсульт, але завдяки протестам учених-біологів у серпні 1918 року був звільнений і виїхав до Німеччини, де 2 серпня 1920 року помер.

За часів Незалежності біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна став одним із найвизначніших природних резерватів світу та входить до відповідної програми ЮНЕСКО. Нині це унікальний куточок природи, де розташована ЄДИНА в ЄВРОПІ ділянка незораного степу. Заповідник займає площу 11 тисяч га, де мешкають безліч тварин та птахів, а в Асканійському степу росте більше 400 видів трав і квітів. Колектив "Асканії" також шанує та популяризує свого засновника. 16 жовтня 2009 року відбулося відкриття памʼятника Фрідриху Фальц-Фейну, де я мав честь бути разом із його онуком, радником департаменту сільського господарства князівства Ліхтенштейн теж Фрідрихом Фальц-Фейном.

Тому цілком заслужено "Асканія -Нова" стала одним із переможців загальнонаціональної акції "7 природних чудес України" та півфіналістом світової акції "7 нових природних чудес світу".

Проте нещодавно на офіційному сайті "Асканії-Нової" зʼявилося тривожне повідомлення:

"20 березня 2023 року в установу прибули перший заступник керівника адміністрації президента РФ С.Кірієнко, "т.в.о. Губернатора" Херсонської області, колаборант В.Сальдо та невідома особа у ролі директора, призначеного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области" без офіційних представлень – Мєщєряков".

За інформацією відкритих джерел – "Выписка из единого государственного реестра юридических лиц" – Мєщєряковим Д.В. зареєстровано "государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" (без імені Ф.Е.Фальц-Фейна) з датою внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ 7.03.2023 р.

Таким чином подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення – біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна (сертифікат ЮНЕСКО від 15.02.1985 р.) НЕ МОЖЕ БУТИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ УКРАЇНСЬКОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ та знаходиться під БЕЗПОСЕРЕДНЬОЮ ЗАГРОЗОЮ".

Як бачимо, російська орда країни-терориста військового злочинця Путіна не лише ВКРАЛА наш знаменитий біосферний заповідник, а й ЗАБОРОНИЛА в назві імʼя його засновника.

Натомість і наше Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів забуло, як про окуповану російськими вбивцями, варварами та мародерами "АСКАНІЮ-НОВУ", так і про її засновника 160-річного Фрідриха ФАЛЬЦ-ФЕЙНА.

Тож урядовці мають невідкладно:

– інформувати світову природоохоронну спільноту та міжнародні інституції пр факт захоплення біосферного заповідника;

– подавати номінаційне досьє на включення "Асканії-Нової" до репрезентативного списку світової природної спадщини ЮНЕСКО, яка знаходиться під ЗАГРОЗОЮ (в небезпеці);

– ініціювати виключення Росії із ЮНЕСКО.

І, звісно, памʼятати і шанувати творця цього природоохоронного та заповідного українського дива – 160-річного Фрідриха Фальц-Фейна!