Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон стал послом UNITED24

Основатель Virgin Group и Virgin Unite – неприбыльный фонд Virgin Group – Ричард Бренсон встретился сегодня с Президентом Украины и присоединился к команде послов фандрейзинговой платформы UNITED24.

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10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с Ричардом Бренсоном, который во второй раз за время полномасштабного вторжения посетил Украину. Британский предприниматель продолжит поддерживать Украину уже в роли посла UNITED24.

"Столкнувшись с этой ужасной войной, Украина стала ведущей звездой решимости и надежды для всего мира. Я в восторге от невероятной преданности Президента и Первой леди, а также от безграничного мужества украинского народа. Поэтому для меня большая честь стать послом UNITED24. Платформа быстро стала мощной силой в Украине, которая собирает средства на генераторы, машины скорой помощи, восстановление мостов и жизненно необходимые медицинские препараты. Я с нетерпением жду возможности использовать глобальный охват и сети Virgin Unite, чтобы помочь поддержать большую работу, которую UNITED24 делает для народа Украины", – отметил Ричард Брэнсон.

"Я рад, что вы решили стать послом UNITED24. Очень важно, что к этой платформе приобщаются новые известные и влиятельные личности. Одна из главных задач – сохранять внимание мира к войне России против Украины, которая продолжается уже более года. Кроме того, очень конкретные вопросы, по которым мы можем работать вместе ", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Бренсон последовательно поддерживает Украину с 2014 г. и выступает за суверенитет и территориальную целостность государства. После оккупации Крыма предприниматель обратился к общественности и бизнесу США и Евросоюза с призывом отнестись к ситуации в Крыму как крайне неотложной проблеме. Как посол UNITED24 сэр Ричард будет сотрудничать с организациями-партнерами Virgin Unite, чтобы понять, что бизнес-лидеры в партнерстве с гражданским обществом и правительствами могут сделать для наиболее эффективной поддержки Украины.

Инициированная Президентом Украины фандрейзинговая платформа и основное окно сбора пожертвований в поддержку Украины. За 11 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более 110 стран собрано более 300 млн долларов. Среди посольств UNITED24 – певица и актриса Барбра Стрейзанд, актер Марк Гэмилл, канадская актриса Кэтрин Винник, группа Imagine Dragons, арт-директор Balenciaga Демна, американский актер Лиев Шрайбер, режиссер Мишель Азанавичюс, астронавт Скотт Келли британский путешественник Беар Гриллз, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик.

Virgin Unite – это независимый неприбыльный фонд Virgin Group. Его основали с целью объединить людей и поощрить их не мириться с неприемлемым, превращать вызовы в возможности и всегда расширять границы, которые делают бизнес и мир лучше. Операционные расходы фонда покрываются Ричардом Бренсоном и группой компаний Virgin, а это означает, что полученные пожертвования в полном объеме направляются на инициативы, которые Virgin Unite создает или поддерживает.