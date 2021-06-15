Основатель казино Shangri La: мы разочарованы законодательной системой для игорного бизнеса в Украине

Официальные операторы казино, лишь месяц как открывшиеся в Украине, уже бьют тревогу: нелегальные игровые залы практически открыто конкурируют с легальными, имея неограниченные возможности для вовлечения и удержания игрока – в отличие от зарегулированных лицензиатов. Власть же бездействует – во всяком случае в этом уверен Майкл Боттчер, британский инвестор, открывший казино "Шангри Ла" в киевском отеле "Фейрмонт".

14 июня представители компании "Storm International", которая является учредителем казино "Shangri La", провели пресс-конференцию для журналистов и поделились итогами своей работы, а также рассказали о том, что не так с легализацией игорного бизнеса в Украине.

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На пресс-конференции присутствовали основатель компании Storm International Майкл Боттчер, генеральный менеджер казино Shangri La Киев Хелен Кин, главный исполнительный директор Storm International Даррен Кин.

"Мы разочарованы новой юридической системой для азартных игр в Украине… В нашем казино работает более 300 сотрудников, за которых мы платим налоги, в отличие от нелегальных казино. Пока представители власти не решат проблему подпольных казино — мы и другие казино будем инвестировать десятки миллионов долларов впустую", — заявил Майкл Боттчер.

По словам руководителей Storm International, на днях в киевское казино Shangri La пришел менеджер одного из нелегальных казино в Киеве со своими двумя сотрудниками и пытался вернуть игроков в свое заведение.

"Это казино называется "Гарден". Если вы не знаете где оно находится — спросите у любого таксиста. Они могут не знать, где находится наше легальное казино, потому что нам нельзя рекламироваться, но они точно знают, где находится это казино", — рассказал Боттчер.

Также прозвучало мнение инвесторов, что Украина находится в прекрасном географическом месте – есть возможность стать хабом для международного игрового туризма, но пока не решены налоговые ограничения на выигрыш и ограничения на внесение и снятие наличных - перспектив для развития игорного бизнеса в Украине нет. "Туристы же – во всяком случае, наша сетевая клиентская база – выбирают ездить в Минск, а не Киев: там нет визовых проблем и нет налога на выигрыш" – прокомментировал "OBOZREVATEL" вопрос о первом месяце работы казино в украинском отеле Дарен Кин, гендиректор компании "Storm International".