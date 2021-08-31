Осень начнется дождями, но с теплой ноты: синоптики дали прогноз на 1 сентября в Украине

Погода в Украине в среду, 1 сентября, будет дождливой и мрачной на Западе, но теплой и солнечной на Востоке. Несмотря на грозы в некоторых регионах, осень начнется с теплой ноты – в большинстве областей температура воздуха поднимется выше + 20 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, теплее всего традиционно будет на юге и востоке страны. Так, в Одессе и Николаеве столбики термометров достигнут +25...+ 27, а в Харькове до +23...+ 25 (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца)

Будет тепло и в центральных и северных областях. В Кропивницком синоптики прогнозируют +23 ... + 25, в Чернигове температура воздуха составит +22 ...+24.

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Однако на севере страны пройдут дожди. Дожди с грозами ожидаются также в западных, в Винницкой и Житомирской областях. На Закарпатье и в Карпатах осадки будут значительными.

На западе в первый день осени будет прохладно. Температура воздуха здесь будет колебаться в пределах +16...+ 19 градусов днем, а ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов.

Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

В Киев 1 сентября прогнозируют теплую погоду, днем +23 ... + 25, ночью +12 ... + 14 тепла. Днем возможен дождь.

Метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий. Так, 1 сентября на Закарпатье и в Карпатах ожидается значительный дождь, здесь установлено І уровень опасности, желтый.

В то же время в Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гидрометцентре рассказали, каким будет начало осени. Осенняя погода в Украине придет вместе с началом календарной осени. Уже 1 сентября ожидается похолодание и дожди. Ближайшие выходные будут достаточно комфортными, но все же осенними. Впрочем, бабье лето в этом году не отменяется. На заметное потепление можно ожидать даже в октябре.